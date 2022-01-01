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Поза ребенка
Поза ребенка, 2013: актеры и роли
Pozitia copilului / Child's Pose
Поза ребенка
2013 / Румыния
Трейлер
7.4
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13
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Поза ребенка, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Калин Питер Нецер
В ролях
Луминица Георгиу
Luminița Gheorghiu
Богдан Думитраке
Bogdan Dumitrache
Натаса Рааб
Илинка Гойя
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