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Поза ребенка Поза ребенка
Киноафиша Фильмы Поза ребенка Награды и номинации фильма Поза ребенка
Pozitia copilului / Child's Pose Поза ребенка 2013 / Румыния
7.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Поза ребенка

Вся информация о фильме
Берлинале 2013 Берлинале 2013
«Золотой медведь»
Победитель
Приз ФИПРЕССИ
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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