Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тайный Санта"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Поза ребенка
Кадры из фильма «Поза ребенка»
Pozitia copilului / Child's Pose
Поза ребенка
2013 / Румыния
Трейлер
7.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Кадры из фильма «Поза ребенка»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, драма, триллер
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
LOL. Surprise! Фильм
Отзывы
2021, США, боевик, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Написать отзыв
2022, Россия, детский
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Отзывы
2022, Италия, драма, биография
Двойная петля
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, драма, военный
Царство против разбойников
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке