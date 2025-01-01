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Огонь на поражение
Огонь на поражение, 1988: актеры и роли
Огонь на поражение, 1988: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
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Вся информация о фильме
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Roger Spottiswoode
В ролях
Сидни Пуатье
Sidney Poitier
Том Беренджер
Tom Berenger
Клэнси Браун
Clancy Brown
Эндрю Робинсон
Andrew Robinson
Кевин Сканнелл
Kevin Scannell
Фредерик Коффин
Frederick Coffin
Роберт Лессер
Robert Lesser
Ричард Мазур
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