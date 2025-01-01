Меню
[Стэнтин только что отпугнул гризли]
Jonathan Knox Я никогда не видел, чтобы гризли так просто развернулся и убежал.
Warren Stantin Все тут ведут себя так, будто впервые видят черного. Почему медведь должен быть другим?
[Стантина заставляют зайти в ледяной ручей]
Warren Stantin Сукин т###!
Jonathan Knox Что ты сказал?
Warren Stantin Я сказал, что ненавижу эту чёртову глушь!
Steve [держит Сару на мушке на пароме] Давай, Стантин, мы уже это проходили. В прошлый раз ты пытался играть, и из-за этого погибла женщина, помнишь? Сейчас ты делаешь ровно то, что я скажу, или я убью ещё одну. А теперь прыгай за борт!
Warren Stantin [наводит пистолет на Стива] Выстрелишь в неё — ты мёртв через полсекунды!
Steve Стантин, я серьёзно!
Warren Stantin И я тоже! Хочешь умереть — стреляй!
Steve [колеблется; кричит] Я сделаю это!
Warren Stantin Отпусти её или умри! Другого варианта у тебя нет!
[пока Нокс готовится перейти через пропасть]
Warren Stantin Что ты делаешь?
Jonathan Knox Я собираюсь достать корзину.
Warren Stantin Ой, чёрт!
[Нокс ныряет в океан, чтобы вытащить Стэнтина, которого только что несколько раз ранили и который чуть не утонул, преследуя своего подозреваемого]
Jonathan Knox Вы, ребята из ФБР, часто такое устраиваете?
Warren Stantin [улыбаясь] Каждый чёртов день.
Warren Stantin [после того, как он протащил Нокса вверх по скале с помощью верёвки] Вы, горцы, часто такое вытворяете?
Jonathan Knox Чёрт побери, каждый день!
Steve [по телефону] Я отправляю горничную с посланием
[горничная выходит из дома и проходит всего несколько шагов, прежде чем её сносят градом пуль]
Steve [снова по телефону] Стантин... получил сообщение?
[после ночёвки в хижине Уоррен Стантин открывает дверь и видит лося в проходе, который смотрит на него. Стантин закрывает дверь, немного обдумывает это. Улыбается, качает головой, губами произносит «Да ну! Не может быть!» Открывает дверь — лося нет. Затем в хижину входит Джонатан Нокс]
Jonathan Knox [спокойно, как будто ничего не случилось] Ты лося видел?
Jonathan Knox Ты, чёртов идиот, можешь там сдохнуть! А если нет — ты меня настолько затормозишь, что Сару убьют. Так что у тебя есть только один выбор — остаться здесь.
Warren Stantin [достаёт пистолет] Идёшь со мной или никуда не идёшь.
Warren Stantin [Запыхавшись] Тебе нужно ещё немного отдохнуть.
Jonathan Knox Нет, не нужно!
Warren Stantin [Нокс встаёт, готов продолжать путь, а Стантин тянет его обратно] Мне *нужно* ещё отдохнуть!
Steve [после того, как Уоррен специально бросает бриллианты на несколько футов] ЁПТЬ! Это всё, на что ты способен?
Warren Stantin [коллегам] Говорю вам... Этот парень уже убивал
[смотрит назад на фотографию убитой горничной]
Warren Stantin [пауза] Для него это было слишком легко!
Jonathan Knox [когда Стантин жалуется на разницу между деревней и городом] Скажи мне, что бы ты там скучал, кроме телефонов?
Warren Stantin Всё!
