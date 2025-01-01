Steve[держит Сару на мушке на пароме]Давай, Стантин, мы уже это проходили. В прошлый раз ты пытался играть, и из-за этого погибла женщина, помнишь? Сейчас ты делаешь ровно то, что я скажу, или я убью ещё одну. А теперь прыгай за борт!
Warren Stantin[наводит пистолет на Стива]Выстрелишь в неё — ты мёртв через полсекунды!
Steve[по телефону]Я отправляю горничную с посланием
[горничная выходит из дома и проходит всего несколько шагов, прежде чем её сносят градом пуль]
Steve[снова по телефону]Стантин... получил сообщение?
[после ночёвки в хижине Уоррен Стантин открывает дверь и видит лося в проходе, который смотрит на него. Стантин закрывает дверь, немного обдумывает это. Улыбается, качает головой, губами произносит «Да ну! Не может быть!» Открывает дверь — лося нет. Затем в хижину входит Джонатан Нокс]
Jonathan Knox[спокойно, как будто ничего не случилось]Ты лося видел?
Jonathan KnoxТы, чёртов идиот, можешь там сдохнуть! А если нет — ты меня настолько затормозишь, что Сару убьют. Так что у тебя есть только один выбор — остаться здесь.