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Закон ночи Закон ночи
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Live by Night Закон ночи 2016 / США
6.9 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Закон ночи»

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Наша рецензия

В конце 20-х Бостон тонул в крови. Ирландская и итальянская мафии делили город. А так как политесу гангстеры не обучены (да и дипломатия им без надобности), то все споры решались до смешного легко: пара выстрелов – и проблемы нет. В такой ситуации даже самый тупоголовый стрелок был на вес золота, а уж при наличии мозгов… При достаточном количестве мозговых извилин карьера в одной из группировок была делом решенным (если, конечно, карьериста раньше времени не убивали). Бен…

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Константин Кучинский 12 января 2017, 18:13
Потрясающий фильм, талантливый актёр и не менее талантливый режиссёр. И, это все Бен Аффлек. Для меня сейчас он -марка! Его фильмы или фильмы с его участием -это залог лишний раз не ошибиться при выборе фильма. Просто посмотрите и вы сами все поймёте!
12 января 2017, 18:13 Ответить
Дмитрий Степанов 12 января 2017, 23:18
В целом неплохое кино.

Но выделить какие-то шедевральные моменты сложно, точнее их просто нет. Из плюсов - нелинейный сюжет, в начале фильма не очевиден финал.

Похож на большинство гангстерских фильмов эпохи сухого закона. Немного затянут, местами кажется что в фильме присутствуют проходные, ненужные куски.

Кстати, немного разочарован игрой Аффлека. По сути, он весь фильм ходит с одинаковым выражением лица.

Резюмируя: Если любите фильмы про парнях в шляпах с пистолетами, итальянских мафиози и любовь - тогда Вам понравится!
12 января 2017, 23:18 Ответить
Patronm4 15 января 2017, 01:39
Слегка затянут, примерно в середине, но смотрится интересно, практически на одном дыхании. Ненужных, долгих разговоров всего около двух за весь фильм, что тоже очень неплохо. Беня Аффлек не играет с одним лицом весь фильм, как написал оратор сверху, ЧТО СТРАННО, потому что в основном Аффлек так и играет, но в этом фильме, я бы не сказал.. Главные герои и собственно их "организация" не смахивает на шайку дворовых бандитов, какое, к примеру, есть ощущение в том же "Самый пьяный округ в мире"(привожу в пример как фильм с подобным сюжетом и временем действия, кстати рекомендую). Плюсом ГГ не кажутся бессмертными, как бывает, и при этом не убивают всё подряд.

В общем я так понял мы имеем дело с фильмом на любителя, потому что по отзывам в и-нете я понял, многим пришелся не по вкусу, да и моему товарищу тоже, хотя я был очень удивлен. В кино после "включения света" даже услышал красноречивый комментарий: -"*ля какой же шлак". :\
От себя лично, рекомендую, но идти советую только на свой риск.
8/10.
15 января 2017, 01:39 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 20 января 2017, 20:39
хороший фильм
20 января 2017, 20:39 Ответить
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