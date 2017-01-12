В конце 20-х Бостон тонул в крови. Ирландская и итальянская мафии делили город. А так как политесу гангстеры не обучены (да и дипломатия им без надобности), то все споры решались до смешного легко: пара выстрелов – и проблемы нет. В такой ситуации даже самый тупоголовый стрелок был на вес золота, а уж при наличии мозгов… При достаточном количестве мозговых извилин карьера в одной из группировок была делом решенным (если, конечно, карьериста раньше времени не убивали). Бен…
Но выделить какие-то шедевральные моменты сложно, точнее их просто нет. Из плюсов - нелинейный сюжет, в начале фильма не очевиден финал.
Похож на большинство гангстерских фильмов эпохи сухого закона. Немного затянут, местами кажется что в фильме присутствуют проходные, ненужные куски.
Кстати, немного разочарован игрой Аффлека. По сути, он весь фильм ходит с одинаковым выражением лица.
Резюмируя: Если любите фильмы про парнях в шляпах с пистолетами, итальянских мафиози и любовь - тогда Вам понравится!
В общем я так понял мы имеем дело с фильмом на любителя, потому что по отзывам в и-нете я понял, многим пришелся не по вкусу, да и моему товарищу тоже, хотя я был очень удивлен. В кино после "включения света" даже услышал красноречивый комментарий: -"*ля какой же шлак". :\
От себя лично, рекомендую, но идти советую только на свой риск.
8/10.
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