Наша рецензия

В конце 20-х Бостон тонул в крови. Ирландская и итальянская мафии делили город. А так как политесу гангстеры не обучены (да и дипломатия им без надобности), то все споры решались до смешного легко: пара выстрелов – и проблемы нет. В такой ситуации даже самый тупоголовый стрелок был на вес золота, а уж при наличии мозгов… При достаточном количестве мозговых извилин карьера в одной из группировок была делом решенным (если, конечно, карьериста раньше времени не убивали). Бен…