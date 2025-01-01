Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих

«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует

Финал «Ухожу красиво» не оставит шанса отложить просмотр — обе серии покажут в один день, и дата уже объявлена

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова