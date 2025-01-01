Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Angry Birds в кино Цитаты из мультфильма Angry Birds в кино

Цитаты из мультфильма Angry Birds в кино

[из трейлера]
Bomb Иногда, когда я злюсь, могу и взорваться.
[Бомб заходит в дом]
Birds Сюрприз!
Bomb Ааа!
[Он и его дом взрываются]
Bomb Ой, извините, я нарушил правила вечеринки.
Stella [упала] Ай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Leonard Приветствую! Я — свинья.
Chuck [шёпотом к Рэду] Что такое свинья?
[эскалатор внезапно останавливается]
Leonard Невероятно.
Ross Не работает, не работает.
[Он бьёт головой по кнопке, и эскалатор начинает двигаться в обратную сторону]
Leonard Туда, куда мы идём.
Ross Не работает.
Leonard Мы отрабатывали это сто раз.
Ross Ох, чёрт.
Leonard Дай сюда.
Ross [вздыхает]
Leonard [к птицам] Мы зайдём ещё раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Early Bird [Работа на Early Bird Worms] Свежие червяки, пойманные сегодня.
Early Bird [к сердитому Реду] Привет, Ред, как дела?
Red [весело] Ох, у меня всё ужасно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Матильда Мы будем учиться управлять своим гневом через движение.
Чак Орел, цапля, павлин, воин, гора, дерево, кролик, рыба, саранча, королевский голубь и, конечно, утка вниз головой.
Ред Фу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ред [Ред спит в своей кровати, и внезапно на него падает цветочный горшок] Ай!
[Оказывается, маленький ребёнок пинает мяч в сторону его дома. Он неискренне улыбается ребёнку, а потом пинает его в небо]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Что-то в этих свиньях не чисто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Мистер Рэд! Учитывая серьёзность преступлений, у меня нет выбора, кроме как назначить максимальное наказание по закону: курс по управлению гневом.
Red Фу, выдерни меня из этой жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
[Хэл запускается из рогатки в замок, но возвращается благодаря способности бумеранга]
Red Эй, он возвращается!
[когда Хэл возвращается, он втыкает клюв в дерево]
Bubbles Эээ, мы выиграли?
Red Можно Хэлу лед приложить?
Chuck На помощь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Ни за что на свете, ни волоском на моей бородке!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Вот почему мы пошли на педикюр, да?
Chuck Нет, мы сделали педикюр, потому что мы этого стоим.
Bomb У меня гель.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mighty Eagle МОГУЧИЙ ОРЁЛ!
[Могучий Орёл врезается в замок Свинок, но неуклюже приземляется и ударяется головой о золотой горшок]
Red [Подбегает к Могучему Орлу] Мо... Могучий Орёл... Могучий Орёл, проснись
[Хлопает Могучему Орлу по глазу языком]
Red , да ладно... аух, у тебя отвратительный запах изо рта...
Mighty Eagle Я могу поспать подольше, мам. Сегодня не в школу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Если кто и знает, что эти свиньи замышляют, так это Могучий Орёл.
Chuck [вздохи] Это Озеро Мудрости Могучего Орла!
[Чак и Бомб играют в озере]
Red Выбирайся отсюда!
[Чак плюётся водой в рот Бомбу]
Red Не плюй ему в рот!
[Бомб плюёт водой обратно в рот Чаку]
Red Нет, не плюй обратно! Эээ, не глотай.
[Чак глотает воду]
Red Ау!
[Могучий Орёл выходит из пещеры, а Рэд, Чак и Бомб прячутся за камнем, Могучий Орёл принимает позу]
Red Ого, это он.
[когда Могучий Орёл заканчивает позировать, он начинает писать в озеро]
Mighty Eagle Аааааа...
[Бомб и Чак странно смотрят на озеро]
Red Ох, нет.
[Бомб делает вид, что его тошнит]
Chuck Нет, нет, нет. Фу!
Bomb Хахахаха!
[Чак оттирает воду с рта камнем, Могучий Орёл заканчивает писать и чувствует облегчение]
Red Отвратительный поворот событий, просто отвратительный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Chuck Собираюсь приготовиться.
[Теренс запускает его в замок]
Chuck Я не был готов!
[Он использует свою способность скорости, чтобы попасть в замок, затем пролетает через кухню, комнату с кактусами и комнату, где свиньи устраивают дуэли на мечах, затем врезается в кирпич, который падает]
Red Чак, это ты?
Chuck Это настоящий дом ужасов!
Mime О, Боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Мама Бобби [после того, как Ред напал на знак 'Управление гневом'] Не смотри, Бобби! Гнев может заразить!
Бобби [машет 'привет' Реду]
Ред Он начал первым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Мы вернём эти яйца! Давай, мы же птицы! Мы — потомки динозавров! Нам нельзя быть милыми!
[Петуния рычит как тираннозавр]
Judge Peckinpah Ё-моё!
Red Да, всё понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Ну надо же! Моя училка может стрелять огненными шарами из попы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ross Давай, Леонард, танцуй!
Leonard Леонард не умеет танцевать. Он вынашивает новый план.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Этот дом я строил пять лет!
Chuck Вот блин. Так обидно, когда ты что-то создаёшь, а все вокруг это разрушают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Вкусное птичье яичко!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Вот это динамит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chef Pig Дела идут как по маслу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Мои яйца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Могучий Орёл, спускайся сюда, побыстрее!
Mighty Eagle Нет.
Red Что-что?
Mighty Eagle Я этим больше не занимаюсь. Я на пенсии. В основном усталый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Leonard Покажи им, как мы это делаем.
Pig Как поживаешь?
[Старая птичка падает в обморок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Leonard [Расширяется до гигантских размеров, чтобы раздавить свиней] Я же говорил — не связывайся со мной!
Leonard Вызовите Свинячьи ВВС!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Мистер Рэд! Что нам теперь делать?
Red Подожди... Ты меня спрашиваешь?
Judge Peckinpah Ты пытался нам сказать, но мы не слушали. Я не слушал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard [танцуя] Осторожно! Встряхиваю своим беконом!
Red У них нет перьев? Знаешь, они просто ходят голышом, показывая себя, я вглядываюсь во все их дела.
Chuck В этом я их реально уважаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Я страстная птичка? Да, но какое дело, что мы разные?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Это я, Рэд. С самого детства я всегда был не такой, как все. Никто меня не понимает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Перестань уже издавать эти громогласные крики могучего орла.
Chuck Кто-то явно страдает от проблем с гневом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda А это — Терренс.
Red Скорее ужасный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Кто сказал, что птицы не летают?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Ты разрушaешь мой дом! Что с тобой не так?
Red Ты разрушил мой дом!
Leonard Твой дом был уродливым!
Red Ну, теперь мы в расчёте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Клюв! Крыло! Хвост! Рёбра! Потроха!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard [Видит картину Реда, где он сам поражён молнией] Ну, это очень хорошая картина. Очень хорошая.
Red О, да. Эээ... Задание было «Изобрази свою боль», так что я нарисовал твою боль. На самом деле это первая работа из серии.
Red [Показывает картину, где Леонард и его свиньи пойманы осьминогом] Вот, держи.
Leonard Ага.
Red [Показывает картину, где он пинает Леонарда в бочку, которая летит к водопаду] Эта мне нравится.
Leonard О.
Red [Показывает картину, где он жарит Леонарда на вертеле с яблоком во рту] Эту я называю «Катарсис».
Leonard [Он не впечатлён]
Red [Показывает картину, где он запускает Леонарда из рогатки за пределы Птичьего острова] А эту я называю «Прощай».
Leonard Хм. Великолепное сходство.
Leonard [судье Пекинпа] Я думал, ты сказал, что запасся орешками на зиму.
Leonard [Стелла, Пекинпа, Эрл, Фотог и Эрл смеются] Жжёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Stella Эй, что-то идёт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[когда одна из динамитных шашек вот-вот взорвётся, и огромный котёл собирается упасть на камень, на который бежит Рэд, а Леонард преследует его]
Leonard Ты меня в последний раз достал!
Red Ага!
[огромный котёл падает на Рэда, прикрывая его, Леонард задыхается, когда взрывается запас взрывчатки на Острове Свинок]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Охрана! В этих стенах есть красная птичка! Приведите её ко мне!
Pig Есть, есть, сэр. Принято, босс!
Leonard Не в этих стенах, а в замке! Давай, ребята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Когда я скажу «Эй», вы отвечаете «Ого!» Эй!
Birds Ого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stella Привет, Ред! Рад(а) тебя видеть!
Red Хотелось бы и мне это сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Хмм... это то, о чём я думаю?
Stella Это яйцо. Вот как рождаются наши дети. Вы что, яйца не любите?
Leonard [Шёпотом] Хотелось бы.
[Фантазия: Леонард на лугу устраивает пикник с яйцом]
Leonard Аншанте.
[наливает вино и «кормит» им яйцо]
Leonard Ты выглядишь аппетитно, дорогуша.
[Леонард скачет по лугу с яйцом, смеясь как сумасшедший, потом катается по траве и указывает в небо]
Leonard Это мы.
[В небе появляются два облака в форме сердца, затем большое облако «съедает» маленькое. Возвращение в реальность: Леонард держит яйцо и смеётся безумно]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bomb Ладно, иногда, когда я злюсь, я могу просто взорваться.
Red То есть, ты злишься?
Bomb Нет, я буквально взрываюсь. Взрываюсь, как бомба, отсюда и имя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Привет из моего мира! Мира свиней!
Chuck Что такое свинья?
Leonard Я свинья! Невероятно. Невероятно.
Ross Упс.
Leonard Ого! Куда мы летим? Не туда!
Ross Ой. Не работает.
Leonard Мы репетировали это сто раз. Дай сюда. Попробуем ещё раз!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Знаешь, я раньше в тебя верил. Когда я был маленьким, я думал, что ничего по-настоящему плохого не может случиться, пока ты рядом. А теперь я понимаю, что судьба мира зависит от таких идиотов, как я. И это, сэр, немного пугает.
Mighty Eagle Пора тебе уходить.
Red Меня реально бесит, что ты единственная птица, которая умеет летать, а боишься это делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda Ребята, вы всё помните из моего урока?
Red Да.
Chuck Нет.
Bomb Какой урок?
Matilda Ну, забудьте всё пока. Теперь пора расслабиться.
Red Отлично. Потому что я вообще ничего не выучил.
Chuck Я тоже. На самом деле, я просто пришёл пообщаться.
Bomb Я пришёл за закусками. Случайно у вас сейчас нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ред [узнаёт, что свиньи воруют яйца птиц] Чак, прекрати эту вечеринку прямо сейчас!
Чак Я? Но я умею только заводить вечеринки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чак [Ред подозрительно относится к предложению свиней о дружбе] Ты же хочешь обыскать их лодку.
Ред Что? Нет, не хочу.
[пауза]
Ред Ладно, ты прав, хочу.
Чак [уезжает на скорости и возвращается с кусочком торта] Бомба уже в пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Leonard [увидев одно из яиц] Это то, что я думаю?
Red Извините! Они хрупкие, понял? Не твои.
Judge Peckinpah Ты заставляешь нашего гостя чувствовать себя нежеланным!
Red И ты не задаёшь элементарных вопросов!
[свинья хлопает себя по заднице]
Chuck Ну, теперь стало неловко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Ред Разве никто не видит, что тут происходит? Весь мир в опасности! И только нам под силу их остановить!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Judge Peckinpah Ты пытался нам сказать, но мы не слушали. Что теперь делать?
Red Вот куда они ушли, значит, туда и мы отправимся!
[птицы радуются]
Chuck Время Чака!
[он вбегает в трубу; Ред стонет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Пора злиться! Огонь!
[Матильда берёт рогатку]
Leonard Этот чувак снова.
Matilda Вот тебе, свинушки!
[Она выстрелила огненным шаром, чтобы убить свиней]
Red Ну надо же! Она может стрелять огненными шарами из задницы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chuck [после того, как Бомб взорвался и вылетел из трубы прямо в зал пиров свиней] Я в деле!... Классное место!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Ред [Он бежит в дом Тимоти на день рождения, одетый в безумный костюм клоуна] Та-да!
Тимоти, именинник [кричит]
Ред Нет, нет, нет, нет, нет!
[поёт]
Ред С днём рождения тебя. С днём рождения, дорогой
[он смотрит на листок с именем ребёнка]
Ред У Тимоти аллергия на пшеницу, клоунов не любит.
[про себя]
Ред Ох, ёлки.
Тимоти, именинник [сопит]
Ред [продолжает петь песню] С днём рождения тебя!
Тимоти, именинник [кричит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Judge Peckinpah Похоже, тут повторяющаяся проблема! Гнев.
Red Я не думаю, что у меня проблема с гневом, мне кажется, она у тебя. Ты в курсе, что этот халат, что ты носишь, никого не обманывает?
[он внезапно снимает халат, чтобы показать Судью Пекинпаха, стоящего на Сайрусе, чтобы казаться выше]
Red Вуаля!
[раздаётся слышимый вздох из толпы]
Cyrus Апчхи!
[Судья Пекинпах падает]
Mime О, Боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Друзья, мы с удовольствием посмотрим ваше ковбойское шоу.
Leonard Спасибо. Огромное спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chuck Матильда, нам нужна твоя помощь! Свиньи крадут наши яйца!
Matilda Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hug Trader Хммм?
Red Ни за что!
Hug Trader Хммм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
[Ред в панике пробегает по лесу с яйцом]
Red Ладно. Давай, давай, давай, давай. Ох, блин. Ох, блин. Давай, пошли. Пошли, дружище. Давай, давай, нам надо двигаться, нам надо двигаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red [когда их обнимает Могучий Орёл] Кто-нибудь ещё считает, что это уже слишком?
Chuck Да.
Bomb Нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Опять этот чувак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stella [свиньям] Вы, ребята, яйца не несёте?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda Сегодня мы будем учиться управлять своим гневом с помощью движений.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Вот ты где!
Leonard Ни за что и никогда!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chuck Прекрасное место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Перенесите яйца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Ты не можешь есть яйца!
Leonard Что ты будешь делать? Я гурман!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Если кто и знает, что эти свиньи задумали, так это Могучий Орёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Мистер Рэд, мы — счастливая счастливая птичья община. Под защитой Могучего Орла мы работаем, смеёмся, любим и живём без конфликтов и раздоров, сэр.
Red Мы слишком любим слышать свой голос, это заметно.
Judge Peckinpah Возможно, вы никогда не слышали шутку: почему птицы не летают? Я сейчас скажу почему. Потому что куда ещё нам хотеть лететь?
Red Вау. Не очень смешно.
Judge Peckinpah Так что же мне думать о таких как ты? Тут, похоже, частая проблема. Гнев.
Red Я не думаю, что у меня проблема с гневом. Я думаю, у тебя проблема с гневом.
Judge Peckinpah Гнев — это как сорняк в нашем саду. И что ты делаешь, когда находишь сорняк?
Red Не знаю, но уверен, ты сейчас скажешь.
Judge Peckinpah Вырвешь его!
Mime О, Боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bubbles Не связывайся с Пузырём!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Mime О, Боже мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Ладно, может, потанцую совсем чуть-чуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Гнев — это не всегда ответ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda Этот поросёнок выскочил! Этот поросёнок взорвался. А этот поросёнок заплакал: «Пи-пи, хочу маму!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stella Привет, Рэд. Рад тебя видеть!
Red Хотел бы я сказать то же самое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stella Ред, нам нужен лидер.
Red Подожди минутку. Я не лидер!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Эти свиньи — загадочные и странные, правда? Я им не доверяю! Кажется, они что-то замышляют!
Judge Peckinpah Твоё мнение никому не нужно!
[Ред запускают в рогатку свиньи]
Red Клюв, крыло, потроха!
Leonard Если бы я был на твоём месте, я бы сказал — отлично получилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Мистер Рэд, когда вы переехали из нашей деревни, вы заметили, что никто не пытался вас остановить? Птицы могут улыбаться вам на улице, но это не значит, что они вас любят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Эм, извините, скучная хиппи, похоже, этот взрывоопасный парень сейчас вырвет.
Matilda А ты уже раньше этим занимался?
Red Да, занимался, но обычно не бесплатно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bomb Я не знаю, что случилось. Я делал позы, чувствовал себя полным дзеном, Матильда была в восторге, а потом я потерял хватку. Он выскользнул, и просто пискнул.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Сними этого красного мошенника с моих яиц!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Всё кончено! Ты проиграл, Брови!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hug Trader Хммм?
Red Не-е! Нет значит нет!
Hug Trader Хммм.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Peckinpah Добро пожаловать на Птичий Остров! Приветствуем наших новых друзей — Свинок. Давайте устроим праздник!
Leonard Держи!
Cyrus Вэлком. Ой, извиняюсь!
Leonard Копыто к крылу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Эй, Судья, вы арестованы!
Judge Peckinpah Что?
Leonard За то, что слишком хорош!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red [после того, как Могучий Орёл пописал в «Озеро Мудрости»] Не очень-то оно похоже на Озеро Мудрости. Скорее на Озеро Писю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Вызовите свинскую авиацию!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Опять этот тип!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Леонард Привет из мира свиней!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonard Жители Острова Свиней. Если заметите птиц, портящих ваш район, пожалуйста, поймайте их.
Pig Что он сказал?
Leonard Планы изменились. Мы будем есть яйца на обед.
Stella Он сказал "есть яйца"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hatchling Папа!
Red Хватит! Я не твой папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Чак Свиньи крадут наши яйца!
Леонард Отправляемся на остров Свинок!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Red Ой, ой, ммм! Ой, подожди. Я чуть не забыл. Знаешь, мне нужно быстро провести опрос удовлетворённости клиентов, прежде чем я...
Red [свистит] уйду, ладно? Так вот, по шкале от одной до трёх звёзд, как бы ты оценил мою работу? И не забудь, белка была...
Red [наступает на белку; искажённый крик] свободна... Извини за это!
Edward the Birthday Dad [Искажается] Нет!
Red [Искажается] Моя ошибка.
Red [Хрипит, останавливаясь] Хм!
Edward the Birthday Dad Эдвард, папа именинника; Ева, мама именинника; Тимоти, именинник: [Держат Реда над своим яйцом]
Timothy the Birthday Boy [Он замечает крошку от праздничного торта на полу и ест её] Ммм!
Edward the Birthday Dad Эдвард, папа именинника; Ева, мама именинника: [Они ахнули, когда Ред случайно вылупил их яйцо]
Red [Приглушённо] Поздравляю!
Edward the Birthday Dad Что?
Eva the Birthday Mom О!
Red [показывает большой палец вверх] Это мальчик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matilda [Она напевает, пока начинается её урок рисования с Редом, Чаком, Бомбом и Терренсом]
Matilda Итак, класс. Мысль на сегодня: вода — самое мягкое, но при этом способна пробить горы и землю.
Red А у меня мысль на сегодня: когда уже закончится?
Matilda [вздыхает] Уф! Ред, то, что гусеница называет концом, мир зовёт бабочкой.
Red Можно я скажу, что я вообще ничего не понимаю из того, что ты говоришь?
Matilda [насмехаясь над Редом] «Можно я просто скажу…?»
Matilda [говорит тарабарщину]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eva Ваша честь, в нашей семье всегда соблюдали естественное вылупление птенцов; риски получить клокастого малыша слишком высоки. Должна была быть музыка, гнездо — наполнено красивыми, свежесрезанными цветами, а первые два лица, которые он увидит — это любящие лица его мамы и папы.
[У Эдварда катится слеза на их птенца]
Eva Этот момент уже не вернуть.
Red Мэм, я никогда не хотел, чтобы моё лицо было первым, что увидит ваш малыш. Да о чём вообще речь? Он, наверное, даже меня не помнит!
[Ред подходит к семье, птенец взволнованно восклицает]
Hatchling Папа!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Red Было приятно поболтать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чак Ладно, свиньи украли наших птенцов — отстой. Выглядим теперь все как идиоты. Знаете, что нам надо сделать? Начинаем заменять этих птенцов! Девчонки, вперёд! Сегодня ночью будем нести яйца!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэнни МакБрайд
Дэнни МакБрайд
Danny McBride
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Kate McKinnon
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Bill Hader
Джош Гад
Джош Гад
Josh Gad
Тони Хейл
Тони Хейл
Tony Hale
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Jason Sudeikis
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Keegan-Michael Key
Энтони Падилья
Anthony Padilla
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Jillian Bell
Макс Чарльз
Max Charles
Билли Айкнер
Билли Айкнер
Billy Eichner
Ава Акрес
Ава Акрес
Ava Acres
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
«Невский» в паузе, «Первый отдел» в работе — НТВ снимает новый детектив «Ничья в пользу КГБ», и видео со съемок уже интригует
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
«Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!»: самые дерзкие цитаты «Место встречи изменить нельзя», которые не состарились
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Унылая белиберда»: этот фильм Кэмерона заработал всего $262 000 и получил 3.8 на IMDb — с «Титаником» и «Аватаром» не сравнится
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше