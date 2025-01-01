[Он использует свою способность скорости, чтобы попасть в замок, затем пролетает через кухню, комнату с кактусами и комнату, где свиньи устраивают дуэли на мечах, затем врезается в кирпич, который падает]
LeonardМы репетировали это сто раз. Дай сюда. Попробуем ещё раз!
RedЗнаешь, я раньше в тебя верил. Когда я был маленьким, я думал, что ничего по-настоящему плохого не может случиться, пока ты рядом. А теперь я понимаю, что судьба мира зависит от таких идиотов, как я. И это, сэр, немного пугает.
EvaВаша честь, в нашей семье всегда соблюдали естественное вылупление птенцов; риски получить клокастого малыша слишком высоки. Должна была быть музыка, гнездо — наполнено красивыми, свежесрезанными цветами, а первые два лица, которые он увидит — это любящие лица его мамы и папы.