Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фестиваль Турецкого Кино
Киноафиша Фильмы Фестиваль Турецкого Кино Отзывы о фильме «Фестиваль Турецкого Кино»
Фестиваль Турецкого Кино 2013 / Турция
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Фестиваль Турецкого Кино»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 15 декабря 2015, 23:13
Ответ на сообщение peacefrog от 17/11/2014 - 00:34:48


ага, а директриса прямо МакГонагалл. Минус обаяние. Взрослые ужасны, конечно, кроме пианиста, он мне понравился.

Неужели так хреново иметь IQ 210?
15 декабря 2015, 23:13 Ответить
fanbunga 1 февраля 2016, 12:26
Ответ на сообщение peacefrog от 16/11/2014 - 17:58:36




ой, как раз начала смотреть. Девочка непростая...такая классика соблазнения.

Она что-нибудь чувствует, интересно?
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
fanbunga 1 февраля 2016, 12:26
Мне нравилось ровно до того момента, пока герои не выросли. Когда их сменили взрослые актеры, сразу стало скучно.

Мешанина жуткая, столько всего. Даже теорию заговора пристегнули, серьезные дяди оружием помахали. Резонанс, судьба, воля, ирония. А вырулили на вполне себе обычный финал.

Финт с музыкой был симпатичный. Моцарт наше всё.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши