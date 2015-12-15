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Фестиваль Турецкого Кино
Отзывы о фильме «Фестиваль Турецкого Кино»
Фестиваль Турецкого Кино
2013 / Турция
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fanbunga
15 декабря 2015, 23:13
Ответ на сообщение peacefrog от 17/11/2014 - 00:34:48
ага, а директриса прямо МакГонагалл. Минус обаяние. Взрослые ужасны, конечно, кроме пианиста, он мне понравился.
Неужели так хреново иметь IQ 210?
15 декабря 2015, 23:13
0
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fanbunga
1 февраля 2016, 12:26
Ответ на сообщение peacefrog от 16/11/2014 - 17:58:36
ой, как раз начала смотреть. Девочка непростая...такая классика соблазнения.
Она что-нибудь чувствует, интересно?
1 февраля 2016, 12:26
0
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fanbunga
1 февраля 2016, 12:26
Мне нравилось ровно до того момента, пока герои не выросли. Когда их сменили взрослые актеры, сразу стало скучно.
Мешанина жуткая, столько всего. Даже теорию заговора пристегнули, серьезные дяди оружием помахали. Резонанс, судьба, воля, ирония. А вырулили на вполне себе обычный финал.
Финт с музыкой был симпатичный. Моцарт наше всё.
1 февраля 2016, 12:26
0
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ага, а директриса прямо МакГонагалл. Минус обаяние. Взрослые ужасны, конечно, кроме пианиста, он мне понравился.
Неужели так хреново иметь IQ 210?
ой, как раз начала смотреть. Девочка непростая...такая классика соблазнения.
Она что-нибудь чувствует, интересно?
Мешанина жуткая, столько всего. Даже теорию заговора пристегнули, серьезные дяди оружием помахали. Резонанс, судьба, воля, ирония. А вырулили на вполне себе обычный финал.
Финт с музыкой был симпатичный. Моцарт наше всё.
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