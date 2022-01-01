Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Собачья плоть
Собачья плоть, 2011: актеры и роли
Carne de perro
Собачья плоть
2011 / Чили / Франция / Германия
5.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Собачья плоть, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фернандо Гуццони
Fernando Guzzoni
В ролях
Алехандро Гоич
Ампаро Ногера
Amparo Noguera
Серхио Эрнандес
Sergio Hernández
Мария Грасия Оменя
María Gracia Omegna
Альфредо Кастро
Alfredo Castro
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено