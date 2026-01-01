Говорят, что глубоко в горах Кумано на полуострове Кии (Кисю) есть неизведанная страна Ясураи, где спрятано золото. Говорят также, что карта страны с местом, где лежит сокровище, изображена на одном из свитков картин. Главный герой Синдзо, наследник рода ниндзя Ига, получает от сёгуната секретное задание проникнуть в Ясураи. Однако охоту за золотом ведет не только правительство, но и клан Кисю. Свиток находится в додзё, где Синдзо работает помощником наставника, однако наставника убивает другой помощник – Корики из клана Кисю. Украв свиток и похитив единственную дочь наставника Тино, представители клана Кисю отправляются в страну Ясураи. Ниндзя, которого называют Кот, также получает секретное задание от сёгуната. Он берет с собой девушку по имени Оюми и отправляется следить за передвижениями клана Кисю. Так Синдзо оказывается вовлеченным в государственные тайны и скрытую борьбу с кланом Кисю...

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