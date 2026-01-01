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6.6
Киноафиша Фильмы Бродяга самурай
6.6

Бродяга самурай

, 1964
Kaze no bushi
Япония / мелодрама, драма, исторический / 18+
6.6

О фильме

Говорят, что глубоко в горах Кумано на полуострове Кии (Кисю) есть неизведанная страна Ясураи, где спрятано золото. Говорят также, что карта страны с местом, где лежит сокровище, изображена на одном из свитков картин. Главный герой Синдзо, наследник рода ниндзя Ига, получает от сёгуната секретное задание проникнуть в Ясураи. Однако охоту за золотом ведет не только правительство, но и клан Кисю. Свиток находится в додзё, где Синдзо работает помощником наставника, однако наставника убивает другой помощник – Корики из клана Кисю. Украв свиток и похитив единственную дочь наставника Тино, представители клана Кисю отправляются в страну Ясураи. Ниндзя, которого называют Кот, также получает секретное задание от сёгуната. Он берет с собой девушку по имени Оюми и отправляется следить за передвижениями клана Кисю. Так Синдзо оказывается вовлеченным в государственные тайны и скрытую борьбу с кланом Кисю...

В ролях

Наоко Кубо
Osei
Санаэ Накахара
Oyumi
Минору Оки
Кодзи Намбара
Neko
Кадзуо Китамура
Yôroku Nabari
Окава Хасидзо II
Shinzô Nabari
Хироко Сакурамати
Chino
Ёко Ногива
Сейдзи Миягути
Сейдзи Миягути
Кэнсаку Хара
Акира Нисимура
Mizuno Izumi
Режиссер Таи Като
Сценарист Тацуо Ногами, Рётаро Сиба
Композитор Тюдзи Киносита
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 15 января 1964
Дата выхода
15 января 1964 Япония
Производство Toei Company
Другие названия
Kaze no bushi, Le Ninja du vent, Samurai Vagabond, Warrior of the Wind, 風の武士, Бродяга самурай, Samurai větroplach

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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