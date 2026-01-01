Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Микико Цубоути
Mikiko Tsubouchi
Киноафиша
Персоны
Микико Цубоути
Микико Цубоути
Mikiko Tsubouchi
Дата рождения
12 апреля 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Токио, Япония
Рост
157 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
7.0
Ниндзя 2
(1963)
Фильмография Микико Цубоути
Жанр
Все
Боевик
Драма
Год
Все
1963
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7
Ниндзя 2
Zoku shinobi no mono
драма, боевик
1963, Япония
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
