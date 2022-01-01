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Макбет Макбет
Киноафиша Фильмы Макбет Макбет, 1971: актеры и роли
The Tragedy of Macbeth Макбет 1971 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Макбет, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Джон Финч Jon Finch Франческа Аннис Francesca Annis Мартин Шоу Martin Shaw Теренс Бэйлер Terence Bayler Николас Селби Nicholas Selby Пол Шелли Paul Shelley
Одна
Одна
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2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
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