Александру Биндя
Alexandru Bindea
Киноафиша
Персоны
Александру Биндя
Александру Биндя
Alexandru Bindea
Дата рождения
22 июня 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Дуб
(1992)
7.6
Браво!
(2015)
7.1
Gruber's Journey
(2008)
Фильмография Александру Биндя
Жанр
Все
Вестерн
Военный
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Приключения
Год
Все
2024
2015
2013
2012
2008
1992
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
6.4
Eight Postcards from Utopia
Eight Postcards from Utopia
документальный
2024, Румыния
7.6
Браво!
Aferim!
драма, комедия, вестерн, приключения, исторический
2015, Румыния / Болгария / Чехия / Франция
5.7
Прощание с дураками
A Farewell to Fools
комедия, военный, драма
2013, Румыния / Германия / Бельгия
Смотреть трейлер
6.4
Красное и синее
Il rosso e il blu
драма
2012, Италия
Смотреть трейлер
7.1
Gruber's Journey
Calatoria lui Gruber
драма
2008, Венгрия / Румыния
7.9
Дуб
Balanta
комедия, драма
1992, Румыния / Франция
