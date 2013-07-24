Меню
Дата публикации: 24 июля 2013
Красное и синее – Чакка — ученик, который всё время шутит и ставит уроки под угрозу срыва. Адам — отличник, задумчивый выходец из семьи румынских эмигрантов, влюбленный в итальянскую соученицу. Анджела — заводила, девочка из неблагополучной семьи, неожиданно влюбляющаяся в молодого учителя… Это он, тот самый учитель на замену, новый преподаватель словесности в старших классах средней школы, старается запомнить имена юных лоботрясов, царапающих непристойности на партах. Наставники и ученики проведут вместе один учебный год, к окончанию которого никто не останется таким, как прежде…
6.4 Красное и синее
Красное и синее драма, 2012, Италия
