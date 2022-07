1 Curtain Up Майкл Дэнна 1:09

2 The Real World Майкл Дэнна 1:37

3 The Lift Майкл Дэнна 0:43

4 Bei Mir Bist Du Schön The Andrews Sisters / Saul Chaplin 2:46

5 Farewell My Love Майкл Дэнна 0:55

6 Life Is Just A Bowl Of Cherries The Mills Brothers / Ray Henderson 1:27

7 Never Seen Them Shine Like That Before Майкл Дэнна 0:51

8 Birthday Presents Майкл Дэнна 0:59

9 It Will Only End In Tears Майкл Дэнна 0:26

10 They Didn't Believe Me Denzel Sinclair / Herbert Reynolds 1:26

11 Charades Майкл Дэнна 1:05

12 I Saw The Light On Майкл Дэнна 2:44

13 Am I Late Майкл Дэнна 0:42

14 Not That Sort Of Girl Майкл Дэнна 0:57

15 Take A Break Майкл Дэнна 1:55

16 Yes, Yes Andrew Paton Story Busher / Cliff Friend 2:59

17 Avice Gets The Part Майкл Дэнна 0:31

18 Reunion Майкл Дэнна 0:44

19 Play For The Other Side Майкл Дэнна 0:40

20 Mad About The Boy Denzel Sinclair / Noël Coward 1:56

21 Jimmy's Magic Майкл Дэнна 0:14

22 Avice Takes A Bow Майкл Дэнна 0:43

23 For Old Times' Sake Майкл Дэнна 0:46

24 Laird O'Drumblair Майкл Дэнна 0:48

25 The Stage Is Set Майкл Дэнна 0:33

26 Curtain Call Майкл Дэнна 1:25

27 Smoke Gets In Your Eyes Alison Jiear / Jerome Kern 2:21