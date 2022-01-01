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Киноафиша Фильмы Театр Театр, 2004: актеры и роли
Being Julia Театр 2004 / Канада / США / Венгрия / Великобритания
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Театр, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иштван Сабо István Szabó
В ролях
Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Шон Эванс Shaun Evans Тереза Черчер Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Майкл Гэмбон Майкл Гэмбон Michael Gambon Мириам Маргулис Мириам Маргулис Miriam Margolyes Макс Айронс Макс Айронс Max Irons Том Стёрридж Том Стёрридж Tom Sturridge Шейла МакКарти Шейла МакКарти Sheila McCarthy Люст Панч
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