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Театр
Театр, 2004: актеры и роли
Being Julia
Театр
2004 / Канада / США / Венгрия / Великобритания
7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Театр, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иштван Сабо
István Szabó
В ролях
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Шон Эванс
Shaun Evans
Тереза Черчер
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Майкл Гэмбон
Michael Gambon
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
Макс Айронс
Max Irons
Том Стёрридж
Tom Sturridge
Шейла МакКарти
Sheila McCarthy
Люст Панч
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Одна
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