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Долгая дорога к свободе Долгая дорога к свободе
Киноафиша Фильмы Долгая дорога к свободе Долгая дорога к свободе, 2013: актеры и роли
Mandela: Long Walk to Freedom Долгая дорога к свободе 2013 / Великобритания / ЮАР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Долгая дорога к свободе, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джастин Чадвик Джастин Чадвик Justin Chadwick
В ролях
Идрис Эльба Идрис Эльба Idris Elba Наоми Харрис Наоми Харрис Naomie Harris Марк Элдеркин Mark Elderkin Роберт Хоббс Robert Hobbs Карл Бьюкс Carl Beukes Терри Фето Terry Pheto Ги Де Виллерс
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Главная роль
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