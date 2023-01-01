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Долгая дорога к свободе Долгая дорога к свободе
Киноафиша Фильмы Долгая дорога к свободе Награды и номинации фильма Долгая дорога к свободе
Mandela: Long Walk to Freedom Долгая дорога к свободе 2013 / Великобритания / ЮАР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Долгая дорога к свободе

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая песня
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая песня
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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