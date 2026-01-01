Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марк Элдеркин
Mark Elderkin
Марк Элдеркин
Марк Элдеркин
Mark Elderkin
Дата рождения
21 июня 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Мбабане, Эсватини
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Долгая дорога к свободе
(2013)
6.3
Рейка
(2021)
4.6
Заклинательница акул
(2011)
Фильмография Марк Элдеркин
6.3
Рейка
драма, криминал, триллер
2021, ЮАР
7.1
Долгая дорога к свободе
Mandela: Long Walk to Freedom
биография, драма, исторический
2013, Великобритания / ЮАР
Смотреть трейлер
4.6
Заклинательница акул
Dark Tide
триллер, драма
2011, Великобритания / ЮАР
Смотреть трейлер
