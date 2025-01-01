Niccolò Paganini Урбани...

Niccolò Paganini Меня бить не раз заставляли. Но тебя я никогда не прощу.

Ты её на самом деле не любил. Ты любил образ того, кем ты думал, что она была. Невинную. Ту, чья чистота могла искупить твои грехи. Но она человек! Она так же плотская и амбициозная, как и ты. Всё, что бы случилось — ты бы её разрушил... ты бы её испортил... той же заразой и порчей, что горит в твоей крови... Я не дьявол. Я служу дьяволу, а ты мой хозяин.