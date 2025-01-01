Niccolò PaganiniМеня бить не раз заставляли. Но тебя я никогда не прощу.
UrbaniТы её на самом деле не любил. Ты любил образ того, кем ты думал, что она была. Невинную. Ту, чья чистота могла искупить твои грехи. Но она человек! Она так же плотская и амбициозная, как и ты. Всё, что бы случилось — ты бы её разрушил... ты бы её испортил... той же заразой и порчей, что горит в твоей крови... Я не дьявол. Я служу дьяволу, а ты мой хозяин.
Niccolò PaganiniЯ расскажу тебе кое-что о Божьей милости. Божья милость. Твой Бог. Он оставил меня. Он дал мне дар. А потом оставил меня одного в этом мире, не поняв этот дар.