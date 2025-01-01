Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Паганини: Скрипач Дьявола Цитаты из фильма Паганини: Скрипач Дьявола

Цитаты из фильма Паганини: Скрипач Дьявола

Urbani Как быстро они отвернулись от тебя...
Niccolò Paganini Урбани...
Urbani Я готов простить твою неверность...
Niccolò Paganini Меня бить не раз заставляли. Но тебя я никогда не прощу.
Urbani Ты её на самом деле не любил. Ты любил образ того, кем ты думал, что она была. Невинную. Ту, чья чистота могла искупить твои грехи. Но она человек! Она так же плотская и амбициозная, как и ты. Всё, что бы случилось — ты бы её разрушил... ты бы её испортил... той же заразой и порчей, что горит в твоей крови... Я не дьявол. Я служу дьяволу, а ты мой хозяин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Niccolò Paganini Я расскажу тебе кое-что о Божьей милости. Божья милость. Твой Бог. Он оставил меня. Он дал мне дар. А потом оставил меня одного в этом мире, не поняв этот дар.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джаред Харрис
Джаред Харрис
Jared Harris
Дэвид Гарретт
David Garrett
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
Тест только для тех, кто знает «Бриллиантовую руку» наизусть: попробуйте вспомнить, что произошло в фильме раньше
В «Дне сурка» 30 с лишим лет назад это так и не показали: почему Фил на самом деле застрял во временной петле?
Штирлиц жил в Матрице? Безумная фанатская теория, которая имеет несколько доказательств
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше