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Спасти Землю
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Echo Planet
Спасти Землю
2012 / Таиланд
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4.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Вся информация о мультфильме
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