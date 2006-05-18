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Постер мультфильма Хан Луай
Постер мультфильма Хан Луай
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Хан Луай

Хан Луай

Khan Kluay 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это история любопытного, непослушного, молодого слоника, предоставленного самому себе в диком лесу. Его страшно интересует судьба пропавшего отца. Отчаянное любопытство заставляет Хан Луая отправиться на поиски, полные захватывающих приключений. Множество препятствий и трудностей, вставших на его пути, сделают малыша очень сильным, а уроки, которые он получит, превратят его в храброго и полного энергии слона, прячущего неугасимую нежность в глубине души.
Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 18 мая 2006
Дата выхода
26 марта 2010 Германия
25 декабря 2008 Индия
2 сентября 2008 США
18 мая 2006 Таиланд
11 июля 2011 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $4 151 517
Производство Kantana Animation Co. Ltd., Kantana Group Public Co., Sahamongkol Film International
Другие названия
Khan kluay, The Blue Elephant, Король Слон, A kék elefánt, Der Glückselefant - Khans großes Abenteuer, El elefante azul, Elefantelul albastru, Khan Kluay 3D, Król Słoń, Mavi Fil, Modrý slon, Niebieski słoń, To ble elefantaki, ブルー・エレファント
Режиссер
Компин Кемгумнирд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
michael 2 апреля 2015, 12:51
Михаил Гуревич советует посмотреть "Горничных" - хорошая комедия, видел её на кинофестивале в Бангкоке. И мультик хороший - про слоника… Читать дальше…
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