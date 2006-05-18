Это история любопытного, непослушного, молодого слоника, предоставленного самому себе в диком лесу. Его страшно интересует судьба пропавшего отца. Отчаянное любопытство заставляет Хан Луая отправиться на поиски, полные захватывающих приключений. Множество препятствий и трудностей, вставших на его пути, сделают малыша очень сильным, а уроки, которые он получит, превратят его в храброго и полного энергии слона, прячущего неугасимую нежность в глубине души.
СтранаТаиланд
Продолжительность1 час 19 минут
Год выпуска2006
Премьера в мире18 мая 2006
Дата выхода
26 марта 2010
Германия
25 декабря 2008
Индия
2 сентября 2008
США
18 мая 2006
Таиланд
11 июля 2011
Франция
MPAAPG
Сборы в мире$4 151 517
ПроизводствоKantana Animation Co. Ltd., Kantana Group Public Co., Sahamongkol Film International
Другие названия
Khan kluay, The Blue Elephant, Король Слон, A kék elefánt, Der Glückselefant - Khans großes Abenteuer, El elefante azul, Elefantelul albastru, Khan Kluay 3D, Król Słoń, Mavi Fil, Modrý slon, Niebieski słoń, To ble elefantaki, ブルー・エレファント