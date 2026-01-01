Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Future Shorts. Программа "Весна-2013"
Future Shorts. Программа "Весна-2013"

Future Shorts. Программа "Весна-2013"

18+
О фильме

Мики Бадердокументальный | 14 мин | Швеция, Дания | 2010
датский, русские субтитры

Микки, невероятно живая и бодрая 100-летняя старушка, уже много лет посещает одну и ту же маленькую морскую купальню — каждый день, зимой и летом.

Марсель, король Тюрвернаанимационный | 6 мин | США | 2012

На долю отважного петуха Марселя выпадает куча неприятностей – птичий грипп, испытание алкоголем, и даже собственный сын Макс готов атаковать его в любой момент.

Мы уезжаемкороткометражный | 13 мин | США | 2011
английский, русские субтитры

Перед Расти и Вероникой внезапно встаёт совсем не простая задача – ещё бы, ведь теперь им нужно найти новый дом, и не только для себя, но и для своего питомца Чоппера, четырнадцатилетнего аллигатора.

Девочкакороткометражный | 3 мин | Великобритания | 2012

Изящный музыкальный этюд о женственности и болезненной наблюдательности, которые неожиданно переполняют хрупкое подростковое тело.

Семена осеникороткометражный | 19 мин | Швеция | 2009
шведский, русские субтитры

Рольф и Эва обычная пара среднего возраста. Они живут душа в душу, засыпая под чтение книг и звук телевизора. 

38-39°Cанимационный | 8 мин | США, Южная Корея | 2012

Для большинства людей парная – место блаженного отдыха. Но когда и температура тела, и возраст – под 40, а дело идёт к вечеру, есть риск провалиться в тяжкий горячечный сон. 

Удар хлыстакороткометражный | 18 мин | США | 2012
английский, русские субтитры | большой зал

Фильм превращает репетицию духового джаз-банда в захватывающее приключение: парализующий страх, судьбоносные ставки, кровь и пот. 

Голыйкороткометражный | 7 мин | Россия | 2013
русский

Вторая мировая война. Два фашиста идут за водой и натыкаются на неразговорчивого голого мужчину.

Рейтинг фильма

4.1
10 голосов
