Пират любви

Dir: Сара Гуннарсдоттир

Iceland - 2013

К хорошим песням часто прилагаются интересные истории — а в истории этих песен фигурируют американский румын-дальнобойщик, неразделённая любовь и подпольная слава (альбом без ведома автора разошёлся по всему миру как самиздат, из рук в руки, в конце концов дойдя до Исландии и России). С помощью интервью и трогательной инди-анимации исландка Гуннарсдоттир излагает удивительный сюжет, почти что городскую легенду о музыкальном альбоме, который без ведома автора разошёлся по всему миру как самиздат, из рук в руки, и в конце концов добрался до Исландии и России.

Громкость

Dir: Махалия Бело

Великобритания - 2012

Он глуховат, беден и подрабатывает садовником у её родителей. Она — дикая серна нездешней красоты и жертва загадочных обстоятельств. Как и любой влюблённый, герой блуждает в лабиринте тревожных вопросов, но ответить на них будет некому: девушка исчезнет без следа, а остальные знают, как держать рот на замке. Лаконичный, наполненный визуальными и звуковыми рифмами «Объём» — это чувственная медитация на тему «Ромео и Джульетты», где члены враждующих кланов при встрече вежливо улыбаются друг другу, а вместо драматических дуэлей и ядов — тяжкая немота живых изгородей и запертых спален.

Встряска

Dir: Махалия Бело

Великобритания - 2012

Солидная чета африканских христиан с двумя дочками заблудилась на просёлках южной Луизианы. В своём престарелом драндулете они едут на собрание евангелистов, где из своенравной Блессин должны изгнать «дьявола» непослушания и капризов. Вопреки ожиданиям зрителя, ничего страшного не произойдёт; но для маленькой Блессин эти несколько часов станут огромным, страшным и прекрасным переживанием — как это и бывает в детстве.

Побег

Dir: Виктор Каррей

Испания - 2011

Купюра в 50 евро, жёваный бубль-гум, пятно на стене в форме Австралии, облако, похожее на Никсона, брокколи и двигатель внутреннего сгорания. Всё это и многое другое старательно перечисляет лукавый закадровый голос. «Не знаю, может, нам не нужны столь многочисленные детали?» — спрашивает он. Но фильм «Побег», взявший уже 77 фестивальных наград, — вовсе не про общество потребления или про наше мышление, привыкшее к несвязным спискам. Это всего лишь забавная головоломка, где реальность превращается в детективный пазл для бесконечно любопытных.

Спасибо, я в порядке!

Dir: Имонн ОНэйл

Ireland - 2012

Маленький человечек с большой головой растёт и мучается. Он хотел бесконечного бега с ветром в волосах («Если я остановлюсь, то умру!»), а жизнь останавливает его на каждом шагу и бьёт по этой голове — насилием, равнодушием и бессмыслицей. Яркая неоновая анимация восходящей звезды Эймона ОНила напоминает о стиле его земляка-ирландца Дэвида ОРайли — но смысл «У меня всё нормально» гораздо прозрачнее: если ты современный городской житель, злость копится внутри и никуда не пропадает. И даже если эта всеочищающая ярость иногда кажется крутой, стоит на самом деле выпустить её наружу — и выходит совсем некруто.

Ирландская народная мебель

Dir: Тони Донохью

Ireland - 2012

В Ирландии старая, грубая деревенская мебель часто ассоциируется с былой нищетой и тяжкими временами. Но сегодня эти предметы — многие из которых старше, чем их престарелые хозяева — кажутся почти живыми, и вовсе не просятся на свалку. Анимированные в stop motion приключения шкафов идеально транслируют чувство места и времени, юмор и красоту ирландской глубинки. А сопровождается всё это занимательными рассказами фермеров и плотников — музыкой, которую можно слушать бесконечно.

Паршивый денек

Dir: Хэтти Далтон

Великобритания - 2008

Об этом мало кто задумывается, но для небесной канцелярии Страшный Суд — это неизбежные километровые очереди и бюрократический хаос. Впрочем, законопослушный инженер Говард Уитэм с супругой уверены: с их-то документами всё в порядке, и Рай им гарантирован... «Паршивый денёк» — ироничная вариация на тему «Процесса» и «Бразилии», которая в точности воспроизводит все прелести беготни по учреждениям: с обиванием порогов, сбором подписей и попытками доказать, что вы не верблюд.