Программа "Зима'09":
Stig // Стиг
Режиссёры Томас Норстрн и Генрик Гилленкольд / Швеция / 2009 / 19 min
Lessons from the Night // Уроки из темноты
Режиссёр Адриан Франсис / Австралия / 2008 / 9 min
BATHTUB IV // Ванна IV
Режиссёр Кейт Лутит / Австралия/ 2008 / 3 min
HUM // (Жужа)
Режиссёр Соерен Бендт / Дания / 2007 / 9 min
The Elephant Garden // Сад скабиоз
Режиссёр Саси Сэйли / США / 2008 / 19min
Good by to the normal’s // Пока, зануды!
Режиссёр Джим Флейд Смит / Великобритания/ 2006 / 4 min
Beyond here lies nothing // За этим ничего не стоит
Режиссёр Нэш Эдгертон / Австралия / 2009 / 4min
A quoi ça sert l'amour? // Зачем существует любовь?
Режиссёр Луи Клиши / Франция / 2006 / 3 min
How to break up with your girlfriend // Как порвать со своей девчонкой
Режиссёр Лев Ийлмац / США / 2007 / 3min
How I met your father // Как я встретила твоего папу
Режиссёр Алекс Монтойя / Испания/ 2008 / 9 min
Future Shorts – это самый представительный фестиваль короткометражных фильмов в мире. Показы Future Shorts проходят в 25 странах мира и представляют собой срез современного короткометражного искусства во всей многогранности: работы талантливых дебютантов и известных кинорежиссеров, передовая анимация, музыкальное видео. Программы показов не ограничиваются одним направлением или жанром, но при этом смотрятся на одном дыхании. Фильмы Future Shorts - это завтрашний день большого кино: мы стремимся вывести короткий метр в широкий прокат и познакомить максимальное количество зрителей с короткометражным искусством.
Первый показ Future Shorts в России состоялся в апреле 2005 года в Москве в кинотеатре “35мм”. С тех пор показы проходят регулярно - 4 раза в год - и представляют сезонные программы: FS Весна, FS Лето, FS Осень и FS Зима. Количество зрителей, интересующихся короткометражным искусством, растет от фестиваля к фестивалю.
В 2008 году сеть Future Shorts в России расширилась до 14 российских городов, в которых показы короткометражек стали значимым культурным событием. Таким образом, короткометражное искусство в России становится массовым явлением кинокультуры.
Помимо проведения собственных фестивалей и отбора российских короткометражных лент для международных программ, Future Shorts в России занимается специальными мероприятиями. Мы составляем короткометражные программы для фестивалей Японского, Тайского кино, фестиваля Nokialab, пикника журнала "Афиша", Kenzo Tokyo, вечеринок журнала "Esquire" и других крупных культурных мероприятий по всей стране.