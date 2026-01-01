Future Shorts – это самый представительный фестиваль короткометражных фильмов в мире. Показы Future Shorts проходят в 25 странах мира и представляют собой срез современного короткометражного искусства во всей многогранности: работы талантливых дебютантов и известных кинорежиссеров, передовая анимация, музыкальное видео. Программы показов не ограничиваются одним направлением или жанром, но при этом смотрятся на одном дыхании. Фильмы Future Shorts - это завтрашний день большого кино: мы стремимся вывести короткий метр в широкий прокат и познакомить максимальное количество зрителей с короткометражным искусством.

Первый показ Future Shorts в России состоялся в апреле 2005 года в Москве в кинотеатре “35мм”. С тех пор показы проходят регулярно - 4 раза в год - и представляют сезонные программы: FS Весна, FS Лето, FS Осень и FS Зима. Количество зрителей, интересующихся короткометражным искусством, растет от фестиваля к фестивалю.

В 2008 году сеть Future Shorts в России расширилась до 14 российских городов, в которых показы короткометражек стали значимым культурным событием. Таким образом, короткометражное искусство в России становится массовым явлением кинокультуры.

Помимо проведения собственных фестивалей и отбора российских короткометражных лент для международных программ, Future Shorts в России занимается специальными мероприятиями. Мы составляем короткометражные программы для фестивалей Японского, Тайского кино, фестиваля Nokialab, пикника журнала "Афиша", Kenzo Tokyo, вечеринок журнала "Esquire" и других крупных культурных мероприятий по всей стране.