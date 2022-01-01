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Трудная мишень Трудная мишень
Киноафиша Фильмы Трудная мишень Трудная мишень, 1993: актеры и роли
Hard Target Трудная мишень 1993 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Трудная мишень, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ву Джон Ву John Woo
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм Жан-Клод Ван Дамм Jean-Claude Van Damme Чак Пфаррер Chuck Pfarrer Роберт Аписа Robert Apisa Арнольд Вослу Arnold Vosloo Лэнс Хенриксен Лэнс Хенриксен Lance Henriksen Дуглас Форсайт Рай
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