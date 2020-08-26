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Смерть кино и моего отца
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The Death of Cinema and My Father Too

Смерть кино и моего отца, 2020

2020 / Израиль / Франция
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме
Очень личная история отношений режиссера фильма Дэни Розенберга и его отца.
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 26 августа 2020
Режиссер
Дэни Розенберг
В ролях
Марек Розенбаум
Рони Кубан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смерть кино и моего отца 2 постера
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