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Смерть кино и моего отца
The Death of Cinema and My Father Too
Смерть кино и моего отца, 2020
2020 / Израиль / Франция
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голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Очень личная история отношений режиссера фильма Дэни Розенберга и его отца.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2020
Премьера в мире
26 августа 2020
Режиссер
Дэни Розенберг
В ролях
Марек Розенбаум
Рони Кубан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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