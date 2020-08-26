Смерть кино и моего отца, 2020

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о выходе в прокат О фильме Очень личная история отношений режиссера фильма Дэни Розенберга и его отца. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 43 минуты Год выпуска 2020 Премьера в мире 26 августа 2020 Режиссер Дэни Розенберг В ролях Марек Розенбаум Рони Кубан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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