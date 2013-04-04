Обмен
– Главный герой случайно оказывается дома в рабочее время. Это обстоятельство заставляет его по-новому взглянуть на привычные вещи. Даже пыль и звук работающего холодильника воспринимаются им как что-то, чего он прежде никогда не видел и не слышал. Постепенно у героя возникает ощущение, что он вошел в квартиру незнакомца. Выключенный из привычного, рутинного, контекста, мир вдруг предстает не таким, как раньше, а странным, магическим и абсурдным. Герой начинает видеть свою жизнь со стороны и задаваться вопросом: а действительно ли это его жизнь?
Авторизация по e-mail