Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Обмен - трейлер
Киноафиша Трейлеры Обмен. Трейлер

Обмен. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 апреля 2013
Обмен – Главный герой случайно оказывается дома в рабочее время. Это обстоятельство заставляет его по-новому взглянуть на привычные вещи. Даже пыль и звук работающего холодильника воспринимаются им как что-то, чего он прежде никогда не видел и не слышал. Постепенно у героя возникает ощущение, что он вошел в квартиру незнакомца. Выключенный из привычного, рутинного, контекста, мир вдруг предстает не таким, как раньше, а странным, магическим и абсурдным. Герой начинает видеть свою жизнь со стороны и задаваться вопросом: а действительно ли это его жизнь?
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.3 Обмен
Обмен драма, 2011, Израиль / Германия
Дракула - дублированный трейлер 02:02
Дракула  дублированный трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Три принцессы - дублированный трейлер 00:50
Три принцессы  дублированный трейлер
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
Эддингтон - дублированный трейлер 01:01
Эддингтон  дублированный трейлер
Пятачок. Кровь и жёлуди - дублированный трейлер 01:40
Пятачок. Кровь и жёлуди  дублированный трейлер
Беги - трейлер 02:06
Беги  трейлер
Нахимовцы. Янтарный берег - трейлер 01:15
Нахимовцы. Янтарный берег  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Тимур и его команда - trailer 01:00
Тимур и его команда  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше