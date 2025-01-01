ЛиберачеА какая половина женщин любит? Я с такой ещё не встречался.
[последние слова]
LiberaceПочему я тебя люблю? Я люблю тебя не только за то, кто ты есть, но и за то, кем я становлюсь рядом с тобой. Я люблю тебя не только за то, что ты сделал из себя, но и за то, что ты делаешь из меня. Я люблю тебя за то, что ты не замечаешь в мне глупца, и принимаешь в меня человека доброго. Почему я тебя люблю? Я люблю тебя за то, что ты закрываешь глаза на мои разногласия и добавляешь в мою музыку своё преданное внимание. Я люблю тебя за то, что помогаешь мне строить мою жизнь не как кабак, а как храм. Я люблю тебя, потому что ты сделал меня счастливым. Ты сделал это без слов, без прикосновений, без знаков. Ты сделал это просто тем, что был собой. Возможно, именно это и есть любовь. И поэтому я тебя люблю.
LiberaceВдруг мы звучим как гей-Люси и Рики. «О, Рики, ты бы не трахнул меня в жопу, если бы любил!»
LiberaceПотому что я руководитель оркестра и главный в клубном шоу.
LiberaceВот это история. Тут есть всё, кроме пожара в приюте.
Scott ThorsonБыть чьим-то парнем — я не представлял себе жизнь именно так. Я хотел стать ветеринаром.
LiberaceХочешь помогать животным? Тогда убирай собачьи какашки.
Liberace[смотрит на себя по телевизору]О, Боже мой, я похож на отца! Я похож на отца в женском платье!
Scott Thorson[зло смотрит на Кэри Джеймса]Вот ты где, убл#дочный тенор!
Scott Thorson[Либерасу по телефону, в наркозависимом состоянии]Ты, гнусная сволочь! Ты, изменяющая п***р! Ты, е***ый неверный королевский п****сос! Как ты смеешь? Как ты, чёрт возьми, смеешь, Ли? Я мог бы тебя убить! Я мог бы е***о убить!
Carlucci[вздыхает]Вот что будет. Слушаешь? Думаешь, ты такой крутой и сексуальный со своей жёсткой жопой и этой бисексуальной хернёй. Знаешь, сколько их было? Бобби, Кертис, Ханс, Чейз... и какой-то деревенский стриптизёр, такой тупой, что надел стринг задом наперёд. Он избавился от всех, а я всё ещё тут. И однажды Ли позвонит Сеймору и скажет избавиться от тебя.
Scott ThorsonНу, наверное, мне стоит польститься, что он хочет, чтобы я был на него похож.
Bob BlackПодражание — высшая форма лести. Вот что говорят драг-квин, когда те рождаются.
Liberace«Дай, дай, дай». Некому довериться, некому поговорить. Иногда я ненавижу свою жизнь. Правда. Сколько бы ни было вокруг людей, я всегда один. Как будто я с кем-то... но это не моя семья и не друзья. Знаешь, как это ощущается?