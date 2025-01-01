[последние слова]

Почему я тебя люблю? Я люблю тебя не только за то, кто ты есть, но и за то, кем я становлюсь рядом с тобой. Я люблю тебя не только за то, что ты сделал из себя, но и за то, что ты делаешь из меня. Я люблю тебя за то, что ты не замечаешь в мне глупца, и принимаешь в меня человека доброго. Почему я тебя люблю? Я люблю тебя за то, что ты закрываешь глаза на мои разногласия и добавляешь в мою музыку своё преданное внимание. Я люблю тебя за то, что помогаешь мне строить мою жизнь не как кабак, а как храм. Я люблю тебя, потому что ты сделал меня счастливым. Ты сделал это без слов, без прикосновений, без знаков. Ты сделал это просто тем, что был собой. Возможно, именно это и есть любовь. И поэтому я тебя люблю.