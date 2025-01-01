Меню
Цитаты из фильма За канделябрами

Liberace У меня глаз на новые и свежие таланты.
Scott Thorson У тебя глаз на новые и свежие чл###.
Скотт Торсон Я бисексуал.
Либераче А какая половина женщин любит? Я с такой ещё не встречался.
[последние слова]
Liberace Почему я тебя люблю? Я люблю тебя не только за то, кто ты есть, но и за то, кем я становлюсь рядом с тобой. Я люблю тебя не только за то, что ты сделал из себя, но и за то, что ты делаешь из меня. Я люблю тебя за то, что ты не замечаешь в мне глупца, и принимаешь в меня человека доброго. Почему я тебя люблю? Я люблю тебя за то, что ты закрываешь глаза на мои разногласия и добавляешь в мою музыку своё преданное внимание. Я люблю тебя за то, что помогаешь мне строить мою жизнь не как кабак, а как храм. Я люблю тебя, потому что ты сделал меня счастливым. Ты сделал это без слов, без прикосновений, без знаков. Ты сделал это просто тем, что был собой. Возможно, именно это и есть любовь. И поэтому я тебя люблю.
Liberace Вдруг мы звучим как гей-Люси и Рики. «О, Рики, ты бы не трахнул меня в жопу, если бы любил!»
Scott Thorson Почему я Люси?
Liberace Потому что я руководитель оркестра и главный в клубном шоу.
Liberace Вот это история. Тут есть всё, кроме пожара в приюте.
Scott Thorson Быть чьим-то парнем — я не представлял себе жизнь именно так. Я хотел стать ветеринаром.
Liberace Хочешь помогать животным? Тогда убирай собачьи какашки.
Liberace [смотрит на себя по телевизору] О, Боже мой, я похож на отца! Я похож на отца в женском платье!
Scott Thorson [зло смотрит на Кэри Джеймса] Вот ты где, убл#дочный тенор!
Scott Thorson [Либерасу по телефону, в наркозависимом состоянии] Ты, гнусная сволочь! Ты, изменяющая п***р! Ты, е***ый неверный королевский п****сос! Как ты смеешь? Как ты, чёрт возьми, смеешь, Ли? Я мог бы тебя убить! Я мог бы е***о убить!
Scott Thorson Не могу поверить, что ты до сих пор католик.
Liberace Старательный.
Liberace [после того, как Скотт потерял сознание в магазине для взрослых] Я не готов к извинениям, понятно?
Scott Thorson Извинения? Иди н#х! Ты же известная звезда! Ты с ума сошёл, что пошёл в такое место? Что, если бы кто-то тебя узнал? Если бы это попало в прессу?
Liberace В конце 50-х, когда одна лондонская газета написала, что я гей, я подал на них в суд и выиграл дело. Они отозвали статью и выплатили мне компенсацию.
Scott Thorson Только потому, что у них не было свидетеля, который видел бы тебя в комнате, полной дилдо... с членом, торчащим из дырки! Ты что, совсем с ума с#шёл?
Liberace Иногда я просто ненавижу свою жизнь, правда.
Scott Thorson [когда они входят в особняк Либераче] Это настоящий дворец!
Bob Black Ли думает, что он король Людвиг II.
Scott Thorson Кто это?
Bob Black Либераче Баварии.
Scott Thorson О, он тоже пианист?
Carlucci Пиг?
Scott Thorson Что?
Carlucci Пиг в тесте, хочешь пига в тесте?
Liberace [Скотту] Пожалуйста, не грусти. Я терпеть не могу, когда у тебя такое лицо. Особенно после тех денег, что я за это заплатил.
Liberace Я хочу быть для тебя всем, Скотт. Я хочу быть твоим отцом, братом, любовником, лучшим другом.
Carlucci [выходит, чтобы принести Скотту еду] Он сделал тебе панини с песто.
Scott Thorson О. Ты, э... ты принес мне мою Фреску?
[Карлуччи молчит, неодобрительно смотрит на него]
Scott Thorson Что?
Carlucci [вздыхает] Вот что будет. Слушаешь? Думаешь, ты такой крутой и сексуальный со своей жёсткой жопой и этой бисексуальной хернёй. Знаешь, сколько их было? Бобби, Кертис, Ханс, Чейз... и какой-то деревенский стриптизёр, такой тупой, что надел стринг задом наперёд. Он избавился от всех, а я всё ещё тут. И однажды Ли позвонит Сеймору и скажет избавиться от тебя.
Liberace Я люблю дарить людям хорошее настроение.
Scott Thorson Ну, наверное, мне стоит польститься, что он хочет, чтобы я был на него похож.
Bob Black Подражание — высшая форма лести. Вот что говорят драг-квин, когда те рождаются.
Liberace «Дай, дай, дай». Некому довериться, некому поговорить. Иногда я ненавижу свою жизнь. Правда. Сколько бы ни было вокруг людей, я всегда один. Как будто я с кем-то... но это не моя семья и не друзья. Знаешь, как это ощущается?
Scott Thorson Ты устал от меня? Я для тебя слишком стар?
Liberace Ну, эта песня, что ты поёшь, начинает немного надоедать.
Liberace Не понимаю, как можно быть геем и при этом таким занудой.
Liberace [Скотту] Кто, чёрт возьми, думаешь, что с тобой говорит?
Liberace Я не хочу видеть тебя подавленным. Когда у тебя грустное лицо, мне становится грустно.
Liberace Я никогда не знаю, любят ли меня за то, кто я есть, или за то, что могут от меня получить.
Liberace Это единственное, что мне оставил отец. Он играл на валторне. Оставил нас ради гобоиста.
Scott Thorson Вот почему ты такой музыкальный?
Liberace Нет, это не от него. Мой талант — дар Божий.
Либераче [Сеймуру по телефону] Сеймур? Я же говорил не звонить по этому номеру.
Сеймур Хеллер [в трубку] Привет, Ли. Извини, мне нужно поговорить с тобой насчёт этих дат. У нас шесть месяцев броней.
Либераче Я уже говорил тебе, когда могу играть. После Дня благодарения на праздниках я не работаю.
[тихо Скотту]
Либераче Особенно сейчас.
Сеймур Хеллер Но на праздничных шоу можно вдвое больше заработать. Отдохнёшь потом.
Либераче Сеймур, я не хочу быть самым богатым пианистом в могиле. Забудь.
Скотт Торсон Нет, конечно нет. Ты и так слишком много работаешь.
Сеймур Хеллер Ли, дай телефон Скотту. У меня к нему вопрос.
Скотт Торсон [в трубку] Привет, Сеймур.
Сеймур Хеллер Эй, Скотт. Почему бы тебе не влезть в мои чёрт## дела? А теперь верни меня Ли!
Либераче [Сеймуру] Ладно! Нет, ты не можешь прийти на ужин завтра, я готовлю свинину.
[Скотт и Ли хихикают]
Либераче [после пластической операции] Я смогу закрыть глаза?
Доктор Джек Старц Не совсем. Но так ты всегда будешь видеть, как люди реагируют, когда видят, как ты шикарно выглядишь.
