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За канделябрами За канделябрами
Киноафиша Фильмы За канделябрами Отзывы о фильме «За канделябрами»
Behind the Candelabra За канделябрами 2013 / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «За канделябрами»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Бохсним с Содербергом, надеюсь, что это не прощальный фильм Майкла Дугласа.

Ради него одного можно смотреть. Как он нежно гладил ножищу Дэймона, и выражение лица при этом такое умиротворенное и мечтательное✊

А так, и канделябры, и то, что за ними одинаково утомляют. Много блеска, стразов и всяких перьев.

Но Дуглас фееричен, конечно. Недавно смотрела финчеровскую Игру с ним, пришла к твердой уверенности, что миллионер это не размер состояния, а характер.

Из-под перьев Либераче тоже Дуглас прёт, его стержень чувствуется.

Дэймон хорош, но так чтобы вау, чтобы краски новые, такого нет. Скандалил, правда, по-бабьи, забавно.

Музыкальные номера приятные и безделушки-рояли понравились, которые под финальные титры экспонировали.

6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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