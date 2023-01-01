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За канделябрами За канделябрами
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Behind the Candelabra За канделябрами 2013 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Награды и номинации фильма За канделябрами

Вся информация о фильме
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
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Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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