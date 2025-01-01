Вдруг я думаю, не ужаснёт ли она небеса и меня тоже, внезапным шагом к этим ужасным подводным течениям. Я вижу её грустные светлые волосы, грустную, хрупкую фигуру одну у моря, у моря, что гонит листья. «Ты — мой последний шанс», — сказала она, но разве все женщины так не говорят? Может, я лишаю её чего-то святого, как она говорит? Или я просто дурак, который никогда не научится строить нормальные, вечные, глубокие отношения с женщиной и всё время бросает это ради песни и бутылки?