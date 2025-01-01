Меню
Jack Kerouac Человеку нужна правда, как машине — масло.
Jack Kerouac Все мои фокусы раскрыты. Даже осознание того, что само раскрытие раскрыто — это полная чушь.
Jack Kerouac Море, кажется, кричит мне: «Иди к своему желанию! Не стой тут. Почему бы не жить ради радости, веселья и любви или какой-нибудь девчонки у костра? Почему бы не пойти к своему желанию и не посмеяться?»
Jack Kerouac На четвёртый день мне стало скучно, и я с удивлением записал в дневнике: «Уже скучно?»
Jack Kerouac Что мне теперь делать? Колоть дрова? Я вижу себя обречённым. Ужасное осознание, что всю жизнь я обманывал себя, думая, что есть какой-то следующий шаг, чтобы продолжить представление, а на самом деле я просто больной клоун. Даже никакого здравого смысла, никакого живого усилия облегчить душу в этом ужасном, зловещем состоянии смертельной безнадёжности. Я ненавижу писать.
Jack Kerouac Ни капли. Ни наркотиков. Ни запоев. Ни драк с битниками, пьяницами, наркоманами и всеми остальными.
Carolyn Cassady Ты не дурак, Джек.
Jack Kerouac Нил не любит, когда я пью.
Carolyn Cassady Да, мне тоже не всё нравится в поступках Нила.
Jack Kerouac У каждого из нас есть своё «что-то».
Carolyn Cassady У Нила это «что-то» живёт в Сан-Франциско.
Jack Kerouac Она высокая, красивая брюнетка с вкусом, который можно приписать любой худой, голодной секс-рабыне в мире. Но при этом она умна, начитана, пишет стихи, изучает дзен, знает всё, а на самом деле просто большая, здоровая румынская еврейка, которая хочет выйти замуж за хорошего крепкого мужчину и жить на ферме в долине.
Lew Welch Она нудистка, и, клянусь, она будет это практиковать.
Jack Kerouac Я спрашиваю Лью, и он готов. И да, он готов пойти в любой момент. Он просто идет за мной, как я часто и сам иду за людьми. И вот мы снова в пути.
Jack Kerouac Всё это только добавляет путаницы в моей измученной и пьющей голове. В любом случае, постоянные напоминания о смерти, в том числе и смерть моей спокойной любви к Биксби-Каньону, которая теперь внезапно превратилась в шлюху.
Jack Kerouac Тебе бы в Голливуд — играть Билли Кида.
Michael McClure А я лучше в Голливуде сыграю Рембо.
Jack Kerouac Ну, а ты Жан Харлоу не сыграешь.
Jack Kerouac Он рубил дрова с яростью греческого бога.
Jack Kerouac Мне нужно извлечь из этого максимум и не подвести его верящее сердце. Ведь, в конце концов, бедняга действительно верит, что в этой бит-кушке есть что-то благородное и идеалистичное, а я должен быть Королём битников.
Michael McClure Когда я впервые прочитал твою книгу стихов «Мексиканские блюзы», я сразу же стал писать совсем по-другому. Вся моя жизнь изменилась, чувак. Эта книга просветила меня.
Jack Kerouac Ну, это совсем не похоже на то, что делаешь ты. На самом деле — это совсем другая история. Я — мастер слов, а ты — человек идей.
Jack Kerouac Её голос — главное. Она говорит с разбитым сердцем. Голос звучит прерываясь, как сердце, потерянное, и музыкально тоже, словно в потерянном ритме. Я просто восхищаюсь и смотрю на её рот, удивляясь, откуда берётся вся эта красота и почему.
Carolyn Cassady Нил должен научиться управлять огромными силами, что бушуют внутри него.
Billie Я потерял время, брат. Потерял не только время. Потерял часть его души, но я её возвращаю!
Neal Cassady Джек, тебе можно только белое вино. Красное тебя убьёт.
Billie Почему ты не можешь довести до конца то, что твоё сердце знает как лучшее, истинное и правильное? Ты так легко сдаёшься перед унынием.
Billie Джек, что я сделала не так? Я тебе скажу, что ты сделал не так. Ты скрываешь свою любовь.
Jack Kerouac Пустые слова! Я понимаю, что всю жизнь играл, как счастливый ребёнок, словами, словами, словами — в большой серьёзной трагедии! Посмотри вокруг!
Jack Kerouac Я словно внутри заблокирован, как при запоре. Не могу двигаться эмоционально, как будто это что-то великое, волшебное, загадочное, все говорят: "О, как прекрасна жизнь! Как чудесно. Бог создал это, Бог создал то!" А откуда ты знаешь, что он не ненавидит то, что сотворил? Может, он даже пьян и не замечает, что натворил! О, конечно, это неправда.
Billie Может, Бог умер.
Jack Kerouac Нет. Бог не может умереть, потому что он не рожден!
Jack Kerouac Если я попробую перевернуться, со мной перевернётся вся вселенная. На другой стороне вселенной не лучше.
Jack Kerouac Я поживу у Ферлинге́тти несколько дней, и он улыбнётся, покажет, как ненадолго стать счастливым. Мы будем пить сухое вино вместо сладкого и проводить тихие вечера в его доме. Ферлинге́тти скажет: «Вот и всё. Расслабься. Всё в порядке. Не принимай всё так серьёзно. И так всё плохо, а ты ещё ныряешь в глубину из-за выдуманных понятий — как ты сам всегда говорил».
Jack Kerouac Я возьму билет, прощусь в цветущий день, оставлю Сан-Франциско позади и поеду домой через осеннюю Америку — и всё будет, как в начале. Просто, золотисто, вечно, благословенно. Как будто ничего и не было. Даже этого.
Jack Kerouac [финальные слова] Из всего этого когда-нибудь выйдет что-то хорошее, и это будет золотым и вечным. Просто так. Больше слов не нужно.
Lew Welch Джек, знаешь, что мы с Ленорой делали на днях? Мы ходили смотреть "Волшебника страны Оз". А потом, после фильма, решили, что было бы прикольно переспать с карликом или с манчкином или, ну, не знаю, я никогда с карликом или манчкином не спал.
Philip Whalen На улице работал рабочий, знаешь, гремел отбойным молотком так громко. Прямо на улице. И экстрасенс над студией высунулся в окно и спрашивает: «Когда ты уже перестанешь этот шум там устраивать?» А парень посмотрел вверх и говорит: «Ты же экстрасенс, дружище. Тебе и решать.» Это написал Херб Кейн.
Jack Kerouac Эта рыба в себе таит всю смерть выдр и мышей.
Victor Wong Похоже, вся эта болтовня о дхарме и о том, что всё — ничто, оседает у меня в костях.
Jack Kerouac Я дохну в своей пропасти. Ты не мог бы сделать это за меня... Всё — смерть.
Jack Kerouac Любой пьющий знает, как это работает. Первый день, когда ты напиваешься, — нормально. Утро после — большая голова, но с этим легко справиться ещё парой рюмок и едой. Но если пропустить еду и продолжать бухать всю ночь, просыпаться, чтобы продолжать, а на четвёртый день — наступит момент, когда выпивка не действует, потому что организм перегружен, и придётся отсыпаться. Но спать уже нельзя, ведь именно алкоголь последние пять ночей тебя усыплял. Тогда начинается бред, бессонница, пот, дрожь, слабость, когда руки становятся немыми и бесполезными, кошмары, кошмары о смерти.
Jack Kerouac Как мало осведомлены люди, считая сумасшедших счастливыми.
Jack Kerouac Я не хочу пугать Билли или кого-то своим криком смерти. Поэтому я проглатываю его и просто отпускаю себя в смерть.
Lenora Я шёпотом вложила любовь в каждую щель этого укуса.
Jack Kerouac Я никогда в жизни не кричал. Впервые я не уверен, что смогу держаться, что бы ни случилось. Сегодня ночью за мной придут дьяволы.
Jack Kerouac Сейчас слишком много людей хотят с нами поговорить и рассказать свои истории. Нас загнали в угол, окружили и стало больше. Круги сомкнулись вокруг старых героев ночи.
Jack Kerouac Я понял, что по тому, как человек колет дрова, можно многое сказать о его характере.
Billie Джек... ты такой чертовски нервный.
Jack Kerouac Вдруг я думаю, не ужаснёт ли она небеса и меня тоже, внезапным шагом к этим ужасным подводным течениям. Я вижу её грустные светлые волосы, грустную, хрупкую фигуру одну у моря, у моря, что гонит листья. «Ты — мой последний шанс», — сказала она, но разве все женщины так не говорят? Может, я лишаю её чего-то святого, как она говорит? Или я просто дурак, который никогда не научится строить нормальные, вечные, глубокие отношения с женщиной и всё время бросает это ради песни и бутылки?
Jack Kerouac Я хочу поехать домой и умереть с моей кошкой.
Jack Kerouac Это как раз размер, чтобы положить туда маленького мертвого Эллиота. Мы все достаточно читали Фрейда, чтобы кое-что понять.
Jack Kerouac Невыносимая мука безумия. Голова сжимается, и от этого больно. А страх в сознании — боль ещё сильнее.
Lenora Круги на мгновение завершают равновесие сил, сливающихся в любовь, которая никогда не ускользала. Я целую твоё плечо, и оно пахнет страстью.
Jack Kerouac Зачем тревожить взрослых мужчин и поэтов своими проблемами?
Jack Kerouac Если ты когда-нибудь перестанешь улыбаться, как тогда мир сможет дальше существовать?
