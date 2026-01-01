Оповещения от Киноафиши
Любовь в пустыне
Награды и номинации фильма Любовь в пустыне
Награды и номинации фильма Любовь в пустыне 2013
Венецианский кинофестиваль 2013
Best Film (Venice Days)
Номинант
Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
1155 серий спустя «Ван-Пис» подошел к концу: продолжение будет в 44 раза «хуже» оригинала
