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Любовь в пустыне Любовь в пустыне
Киноафиша Фильмы Любовь в пустыне Любовь в пустыне, 2013: актеры и роли
May in the Summer Любовь в пустыне 2013 / Иордания / Катар / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Любовь в пустыне, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шерин Дабис Cherien Dabis
В ролях
Хиам Аббасс Хиам Аббасс Hiam Abbass Шерин Дабис Cherien Dabis Эли Митри Elie Mitri Насри Сайег
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Главная роль
Главная роль
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