[первые строки]

Меня зовут Эммануэль. Мне 17 лет, и я убила свою мать. Я разрезала её, как козу на забой, чтобы меня вытащили. Пока она истекала кровью, врач нагнетал воздух в мои лёгкие и неоднократно нажимал руками на грудь, с той же ритмичной, повторяющейся манерой, с которой он дрочил этим же утром. Это сработало. Он кончил, и я кончила. Вернулась к жизни.

То, что моя мать потеряла жизнь ради этого — ради меня — наверное, всего лишь примечание. Цена бизнеса. Но платить приходится мне. Это на моём счету. И с каждым годом набегают проценты. Суть в том, что для меня нет места. Ведь меня здесь быть не должно. Может, если бы я была олимпийской чемпионкой или гениальным учёным. Но я нет. Я не из таких. Я просто девушка. Убийца без мотива. Так что я отбываю срок, ожидая, когда приговор истечёт.