EmanuelМеня зовут Эммануэль. Мне 17 лет, и я убила свою мать. Я разрезала её, как козу на забой, чтобы меня вытащили. Пока она истекала кровью, врач нагнетал воздух в мои лёгкие и неоднократно нажимал руками на грудь, с той же ритмичной, повторяющейся манерой, с которой он дрочил этим же утром. Это сработало. Он кончил, и я кончила. Вернулась к жизни.
EmanuelТо, что моя мать потеряла жизнь ради этого — ради меня — наверное, всего лишь примечание. Цена бизнеса. Но платить приходится мне. Это на моём счету. И с каждым годом набегают проценты. Суть в том, что для меня нет места. Ведь меня здесь быть не должно. Может, если бы я была олимпийской чемпионкой или гениальным учёным. Но я нет. Я не из таких. Я просто девушка. Убийца без мотива. Так что я отбываю срок, ожидая, когда приговор истечёт.
EmanuelПотому что, если я потеряю сумку, я всё равно буду знать, кто я.
Emanuel[внезапно, обращаясь к кассиру]Иногда, когда я один, я представляю, как умираю. Жизнь вытекает из меня, словно открытый кран. Создаётся река из моей крови. Мой вопрос: ты когда-нибудь замечал, как я проплываю мимо?
Linda[о матери Эммануэля]Ты очень на неё похожа. В ней есть что-то загадочное и притягательное. Как будто ты знаешь человека много лет, но на самом деле никогда его по-настоящему не понимал.
EmanuelОна действительно это провернула. Не оставила ни следа. Абсолютно ничего.
LindaОна оставила *тебя*. Это уже довольно заметный след.