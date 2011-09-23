Миркку работает в PR-службе звукозаписывающей компании. Ее босс грозит ей увольнением и обвиняет в неспособности добиться успеха. В конце концов, он дает ей последний шанс. У бойфренда Миркку, футболиста Роба тоже не все так гладко. Он никак не может оправиться от травмы. Взаимоотношения молодых людей поставлены под угрозу. Но тут Миркку предоставляется возможность все исправить - звукозаписывающая компания разрабатывает новый секретный проект под кодовым названием «Грязная бомба», в центре которого -15-летняя сенсация шоу-бизнеса ПиДи. Миркку предстоит стать ее персональной помощницей и пожертвовать всем - репутацией, честью, душой и, конечно, бойфрендом. Такова цена успеха. Но только готова ли нежная и любящая Миркку к такой игре?

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