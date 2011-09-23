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Постер фильма Грязная бомба
3.8
Киноафиша Фильмы Грязная бомба
3.8

Грязная бомба

, 2011
Likainen pommi
Финляндия / комедия / 18+
Постер фильма Грязная бомба
3.8

О фильме

Миркку работает в PR-службе звукозаписывающей компании. Ее босс грозит ей увольнением и обвиняет в неспособности добиться успеха. В конце концов, он дает ей последний шанс. У бойфренда Миркку, футболиста Роба тоже не все так гладко. Он никак не может оправиться от травмы. Взаимоотношения молодых людей поставлены под угрозу. Но тут Миркку предоставляется возможность все исправить - звукозаписывающая компания разрабатывает новый секретный проект под кодовым названием «Грязная бомба», в центре которого -15-летняя сенсация шоу-бизнеса ПиДи. Миркку предстоит стать ее персональной помощницей и пожертвовать всем - репутацией, честью, душой и, конечно, бойфрендом. Такова цена успеха. Но только готова ли нежная и любящая Миркку к такой игре?

В ролях

Иида Лампела
PD
Юкка Пуотила
Martin Bakka
Ниина Херала
Laura Melanie
Илкка Вилли
Roba
Юсси Ватанен
Jali
Малла Малвиваара
Mirccu
Юха-Тапио Арола
Маала Малмиваара
Mirccu
Илка Вилли
Илка Вилли
Roba
Tuomas Uusitalo
Paavo
Jukka Kuronen
Ellu Pauliina
Juha Varis
PD's father
Режиссер Элиас Коскимиес
Сценарист Элиас Коскимиес
Композитор Кепа Лехтинен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 23 сентября 2011
Дата выхода
23 сентября 2011 Финляндия
Бюджет €700 000
Сборы в мире $76 414
Производство Juonifilmi
Другие названия
Likainen pommi, Dirty Bomb, Kauneimmat balladit, Smutsig bomb

Рейтинг фильма

3.8
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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