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О персоне
Элиас Коскимиес
Elias Koskimies
Киноафиша
Персоны
Элиас Коскимиес
Элиас Коскимиес
Elias Koskimies
Дата рождения
6 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
3.8
Грязная бомба
(2011)
Фильмография Элиас Коскимиес
3.8
Грязная бомба
Likainen pommi
комедия
2011, Финляндия
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