Дата рождения
10 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Йювяскюля, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Сорйонен 7.5
Сорйонен (2016)
Звездачи 5.6
Звездачи (2017)
Нахалы 5.5
Нахалы (2010)

Фильмография Малла Малвиваара

Жанр
Год
Маленькая Сибирь 5.4
Маленькая Сибирь Pikku-Siperia
комедия, драма, триллер 2025, Финляндия / Швеция
Звездачи 5.6
Звездачи Kaiken se kestää / Star Boys
драма 2017, Финляндия
Сорйонен 7.5
Сорйонен
драма, криминал, детектив 2016, Финляндия/Франция
Грязная бомба 3.8
Грязная бомба Likainen pommi
комедия 2011, Финляндия
Нахалы 5.5
Нахалы Veijarit / The Hustlers
драма, комедия 2010, Финляндия
