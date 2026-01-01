Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Малла Малвиваара
Malla Malmivaara
Малла Малвиваара
Малла Малвиваара
Malla Malmivaara
Дата рождения
10 декабря 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Йювяскюля, Финляндия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Сорйонен
(2016)
5.6
Звездачи
(2017)
5.5
Нахалы
(2010)
Фильмография Малла Малвиваара
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2017
2016
2011
2010
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
5.4
Маленькая Сибирь
Pikku-Siperia
комедия, драма, триллер
2025, Финляндия / Швеция
5.6
Звездачи
Kaiken se kestää / Star Boys
драма
2017, Финляндия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Сорйонен
драма, криминал, детектив
2016, Финляндия/Франция
3.8
Грязная бомба
Likainen pommi
комедия
2011, Финляндия
5.5
Нахалы
Veijarit / The Hustlers
драма, комедия
2010, Финляндия
