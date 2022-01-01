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Челлини: Преступная жизнь
Киноафиша Фильмы Челлини: Преступная жизнь Челлини: Преступная жизнь, 1990: актеры и роли
Una Vita scellerata Челлини: Преступная жизнь 1990 / Италия / Франция / Германия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Челлини: Преступная жизнь, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джакомо Баттиато Giacomo Battiato
В ролях
Вадек Станчак Wadeck Stanczak Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Бернар-Пьер Доннадье Bernard-Pierre Donnadieu Софи Уорд Софи Уорд Sophie Ward Маурицио Донадони Maurizio Donadoni Флоранс Пернель Florence Pernel Памела Виллорези Памела Виллорези Pamela Villoresi
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