BeggarВидишь, как дым дрожит под крышей, будто от страха? Но стоит ему выйти на воздух — там целое небо, чтобы кружиться. Только он этого не знает, и потому сжимается и дрожит в сажe под крышей. Так и люди. Они трясутся, как лист на ветру, боясь и того, что знают, и того, чего не знают.
TöreТы видел это. Боже, Ты видел это. Смерть невинного ребенка и моя месть. Ты позволил этому случиться. Я не понимаю Тебя. Я не понимаю Тебя. Но все же прошу у Тебя прощения. Я не знаю другого способа примириться с собой, кроме как своими собственными руками. Я не знаю другого способа жить. Клянусь Тебе, Боже, здесь, у мертвого тела моего единственного ребенка, клянусь, что в качестве искупления за мой грех я построю Тебе церковь. На этом месте я ее построю. Из раствора и камня — и этими самыми руками.
TöreТы не одна, Марета, и одному Богу известно, чья это вина.
IngeriКак тебя зовут?
Хранитель мостаВ эти дни у меня нет имени.
[зловеще смеётся]
Märeta[спокойно, когда ей предлагают купить красивое платье её пропавшей дочери]Мне нужно спросить у мужа, какая награда будет достойной за такую ценную вещь.
BeggarЛетящие птицы находят что-то, сидячие же находят лишь смерть. Я нашёл и женщин, и церкви.
TöreНебесный Отец, Сын и Святой Дух, со множеством ангелов Твоих, избавь нас сегодня от дьявольской хватки. Господи, даруй, чтобы ни искушение, ни позор, ни опасность не постигли Твоих слуг в этот день. Аминь.
KarinСделай меня достойной принять хлеб Твоего тела и спаси мою душу от смерти телесной.
MäretaТы слишком озабочена долгом и честью, когда речь идет о Карин.
TöreТы слишком мягок и слаб, когда дело доходит до неё.
MäretaЕсли тебе всегда всё по душе, ты так угодишь дьяволу, что святые накажут тебя язвами.
Bridge KeeperЯ слышу то, что хочу, и вижу то, что хочу. Я слышу, о чем человечество шепчет втайне, и вижу то, что они думают, что никто не видит. Ты можешь услышать это сам, если захочешь, как я. Просто слушай!
IngeriЧто это гремит снаружи?
Bridge KeeperТри мёртвых всадника направились на север.
Karin[поёт]Немного силы — это больно, но она помогает ему покорять горы.
MäretaЕсли всегда добиваешься своего, дьявол будет так рад, что святые накажут тебя нарывами и зубной болью.
KarinПочему ты всё время говоришь о дьяволе? Отец никогда не говорит.
MäretaПотому что дьявол соблазняет невинных и старается уничтожить добро, прежде чем оно расцветёт.
KarinЯ всегда молюсь, мама.
TöreСогласно традиции, свечи должна нести девственница.
НищийТы... должен перейти по узкой доске, такой узкой, что не удержишься на ногах. Внизу ревёт могучая река. Она чёрная и хочет тебя поглотить. Но ты проходишь над ней невредимым. Впереди зияет бездна, дна которой не видно. Руки тянутся к тебе, но не достают. Наконец ты стоишь перед горой ужаса. Она извергает пламя, словно печь, и у её подножия открывается огромная пропасть. Там пылают тысяча цветов: медь и железо, синий купорос и жёлтая сера. Пламя слепит, сверкает и бьёт по камням. И вокруг люди прыгают и корчатся, словно муравьи, потому что это печь, что пожирает убийц и злодеев. Но в тот самый момент, когда ты думаешь, что погиб, рука схватит тебя, и вокруг тебя обвьётся рука, и тебя унесут далеко... туда, где зло больше не властно над тобой.
MäretaКарин сегодня неважно.
IngeriОна проспит утреннюю мессу, а потом ей станет лучше.
MäretaМне кажется, у неё жар. Кожа была такая горячая.
IngeriОна точно горела жаром на танцах прошлой ночью.
FridaСледи за языком!
MäretaЯ не боюсь, что моя дочь пойдёт по твоим грёб##м стопам. Вы с ней всегда были, как роза и шип — ты всех колешь и заставляешь страдать!
MäretaТы ведёшь себя как маленький ребёнок. Если бы я в твоём возрасте так разговаривала с родителями, мне бы влетело по первое число, и я осталась бы без обеда.
Karin[улыбается]Ну тогда давай — и по шее, и без обеда.
KarinДостань моё жёлтое шёлковое платье и воскресную юбку с голубым плащом. Тогда я буду счастлива, и ты тоже, и отец тоже. Мама, я поеду в церковь с такой гордостью, а Блэки поднимет копыта легко, словно в паломническом шествии. Я не буду ни вправо, ни влево смотреть, только прямо, думая о свечах и Божьей Матери. Белые чулки тоже, и голубые туфли с жемчугом.
Töre[шутливо]Я поеду в горы с этой непослушной девчонкой и скажу: «Такой дочери у меня не будет. Запру её в горах на семь лет, пока не приручится. Потом приду и, может быть, заберу её домой снова.»
Karin[поёт]Маленькая птичка высоко летит, И ветер на крыльях несёт, Летать — такая тяжёлая работа, И через горы высокие лететь, Ручьи звонко бегут, И под зелёными деревьями, В весенний ветерок...
KarinЧто случилось, Ингери?
IngeriЯ была в амбаре прошлой ночью. Видела вас двоих.
KarinЯ хотела поговорить с ним о тебе, узнать, сможет ли он помочь тебе и ребёнку.
IngeriНаверное, он сказал, что если ты предложишь ему рот, помощи будет много, а если заляжешь с ним в сене — ещё больше!
[Карин шлепает Ингери]
FridaБог милосерден, милосерднее, чем ты думаешь. Помолись сегодня как следует и не забывай это делать с тех пор.
BeggarДень может начаться прекрасно, но закончиться несчастьем. Редко мне доводилось видеть утро, наполненное такой надеждой, как это утро. Солнце светило во всей своей красе и заставляло забыть о зимних бурях. Мои ноги рвались танцевать от радости, но к ночи она уже лежала мертва. Я видел, как сама Майская королева уехала в закат, но она так и не вернулась.
Bridge KeeperДавно не было женщины, которая бы сузила мне кресло.
Ingeri[Первая реплика]Бог Один, приди... Бог Один, приди... Бог Один, приди...
KarinХотелось бы и мне мечтать. О больших, прекрасных мечтах. Но у меня их никогда не бывает.
Beggar[поёт]Знаю я сад яблоневый прекрасный, Девицу с добродетелями милыми, Волосы, словно золото, струятся, Глаза, как небо, ясные сияют, Ручьи бегут весело и звонко, Всё под зелёной листвой, Весной, в лёгком ветерке...
KarinПрости, что я тебя пощёлкала.
IngeriНе проси у *меня* прощения!
KarinМалыш тебя обижает, Ингери? Что случилось?
IngeriТы сама когда-нибудь узнаешь.
KarinТогда я буду замужем и хозяюшкой в своем доме с честью.
IngeriПоживём — увидим твою честь, когда мужчина возьмёт тебя за талию или погладит по шее.
KarinНи один мужик не уложит меня в постель без свадьбы.
IngeriА если встретит в чаще и утащит за кусты?
KarinБуду отбиваться.
IngeriНо он сильнее тебя.
Thin HerdsmanМой брат говорит, что гордая дева имеет такие белые руки.
Karin[улыбается]Потому что принцессы не стирают и не разжигают костры.
Thin HerdsmanМой брат говорит, что у гордой девы такая красивая шея.
Karin[улыбается]Чтобы золотое ожерелье принцессы блестело ещё ярче.
Thin HerdsmanМой брат говорит, что у гордой девы такая тонкая талия.