Киноафиша Фильмы Девичий источник Цитаты из фильма Девичий источник

Цитаты из фильма Девичий источник

Beggar Видишь, как дым дрожит под крышей, будто от страха? Но стоит ему выйти на воздух — там целое небо, чтобы кружиться. Только он этого не знает, и потому сжимается и дрожит в сажe под крышей. Так и люди. Они трясутся, как лист на ветру, боясь и того, что знают, и того, чего не знают.
Töre Ты видишь это, Бог, ты видишь. Смерть невинного ребёнка и моя месть. Ты это допустил. Я не понимаю тебя. Но сейчас я молю о прощении. Я не знаю другого пути примириться с собой. Я не знаю другого пути жить.
Töre Ты видел это. Боже, Ты видел это. Смерть невинного ребенка и моя месть. Ты позволил этому случиться. Я не понимаю Тебя. Я не понимаю Тебя. Но все же прошу у Тебя прощения. Я не знаю другого способа примириться с собой, кроме как своими собственными руками. Я не знаю другого способа жить. Клянусь Тебе, Боже, здесь, у мертвого тела моего единственного ребенка, клянусь, что в качестве искупления за мой грех я построю Тебе церковь. На этом месте я ее построю. Из раствора и камня — и этими самыми руками.
Töre Ты не одна, Марета, и одному Богу известно, чья это вина.
Ingeri Как тебя зовут?
Хранитель моста В эти дни у меня нет имени.
[зловеще смеётся]
[версия с субтитрами]
Märeta [спокойно, когда ей предлагают купить красивое платье её пропавшей дочери] Мне нужно спросить у мужа, какая награда будет достойной за такую ценную вещь.
Beggar Летящие птицы находят что-то, сидячие же находят лишь смерть. Я нашёл и женщин, и церкви.
Töre Небесный Отец, Сын и Святой Дух, со множеством ангелов Твоих, избавь нас сегодня от дьявольской хватки. Господи, даруй, чтобы ни искушение, ни позор, ни опасность не постигли Твоих слуг в этот день. Аминь.
Karin Сделай меня достойной принять хлеб Твоего тела и спаси мою душу от смерти телесной.
Märeta Ты слишком озабочена долгом и честью, когда речь идет о Карин.
Töre Ты слишком мягок и слаб, когда дело доходит до неё.
Märeta Если тебе всегда всё по душе, ты так угодишь дьяволу, что святые накажут тебя язвами.
Bridge Keeper Я слышу то, что хочу, и вижу то, что хочу. Я слышу, о чем человечество шепчет втайне, и вижу то, что они думают, что никто не видит. Ты можешь услышать это сам, если захочешь, как я. Просто слушай!
Ingeri Что это гремит снаружи?
Bridge Keeper Три мёртвых всадника направились на север.
[зловеще смеётся]
Töre Принеси мне нож для забоя.
Karin [поёт] Немного силы — это больно, но она помогает ему покорять горы.
Märeta Если всегда добиваешься своего, дьявол будет так рад, что святые накажут тебя нарывами и зубной болью.
Karin Почему ты всё время говоришь о дьяволе? Отец никогда не говорит.
Märeta Потому что дьявол соблазняет невинных и старается уничтожить добро, прежде чем оно расцветёт.
Karin Я всегда молюсь, мама.
Töre Согласно традиции, свечи должна нести девственница.
Нищий Ты... должен перейти по узкой доске, такой узкой, что не удержишься на ногах. Внизу ревёт могучая река. Она чёрная и хочет тебя поглотить. Но ты проходишь над ней невредимым. Впереди зияет бездна, дна которой не видно. Руки тянутся к тебе, но не достают. Наконец ты стоишь перед горой ужаса. Она извергает пламя, словно печь, и у её подножия открывается огромная пропасть. Там пылают тысяча цветов: медь и железо, синий купорос и жёлтая сера. Пламя слепит, сверкает и бьёт по камням. И вокруг люди прыгают и корчатся, словно муравьи, потому что это печь, что пожирает убийц и злодеев. Но в тот самый момент, когда ты думаешь, что погиб, рука схватит тебя, и вокруг тебя обвьётся рука, и тебя унесут далеко... туда, где зло больше не властно над тобой.
Märeta Карин сегодня неважно.
Ingeri Она проспит утреннюю мессу, а потом ей станет лучше.
Märeta Мне кажется, у неё жар. Кожа была такая горячая.
Ingeri Она точно горела жаром на танцах прошлой ночью.
Frida Следи за языком!
Märeta Я не боюсь, что моя дочь пойдёт по твоим грёб##м стопам. Вы с ней всегда были, как роза и шип — ты всех колешь и заставляешь страдать!
Märeta Ты ведёшь себя как маленький ребёнок. Если бы я в твоём возрасте так разговаривала с родителями, мне бы влетело по первое число, и я осталась бы без обеда.
Karin [улыбается] Ну тогда давай — и по шее, и без обеда.
Karin Достань моё жёлтое шёлковое платье и воскресную юбку с голубым плащом. Тогда я буду счастлива, и ты тоже, и отец тоже. Мама, я поеду в церковь с такой гордостью, а Блэки поднимет копыта легко, словно в паломническом шествии. Я не буду ни вправо, ни влево смотреть, только прямо, думая о свечах и Божьей Матери. Белые чулки тоже, и голубые туфли с жемчугом.
Töre [шутливо] Я поеду в горы с этой непослушной девчонкой и скажу: «Такой дочери у меня не будет. Запру её в горах на семь лет, пока не приручится. Потом приду и, может быть, заберу её домой снова.»
Karin [поёт] Маленькая птичка высоко летит, И ветер на крыльях несёт, Летать — такая тяжёлая работа, И через горы высокие лететь, Ручьи звонко бегут, И под зелёными деревьями, В весенний ветерок...
Karin Что случилось, Ингери?
Ingeri Я была в амбаре прошлой ночью. Видела вас двоих.
Karin Я хотела поговорить с ним о тебе, узнать, сможет ли он помочь тебе и ребёнку.
Ingeri Наверное, он сказал, что если ты предложишь ему рот, помощи будет много, а если заляжешь с ним в сене — ещё больше!
[Карин шлепает Ингери]
Frida Бог милосерден, милосерднее, чем ты думаешь. Помолись сегодня как следует и не забывай это делать с тех пор.
Beggar День может начаться прекрасно, но закончиться несчастьем. Редко мне доводилось видеть утро, наполненное такой надеждой, как это утро. Солнце светило во всей своей красе и заставляло забыть о зимних бурях. Мои ноги рвались танцевать от радости, но к ночи она уже лежала мертва. Я видел, как сама Майская королева уехала в закат, но она так и не вернулась.
Bridge Keeper Давно не было женщины, которая бы сузила мне кресло.
Töre Подогрей ванну. Я принесу берёзовые веники.
Ingeri [Первая реплика] Бог Один, приди... Бог Один, приди... Бог Один, приди...
Karin Хотелось бы и мне мечтать. О больших, прекрасных мечтах. Но у меня их никогда не бывает.
Beggar [поёт] Знаю я сад яблоневый прекрасный, Девицу с добродетелями милыми, Волосы, словно золото, струятся, Глаза, как небо, ясные сияют, Ручьи бегут весело и звонко, Всё под зелёной листвой, Весной, в лёгком ветерке...
Karin Прости, что я тебя пощёлкала.
Ingeri Не проси у *меня* прощения!
Karin Малыш тебя обижает, Ингери? Что случилось?
Ingeri Ты сама когда-нибудь узнаешь.
Karin Тогда я буду замужем и хозяюшкой в своем доме с честью.
Ingeri Поживём — увидим твою честь, когда мужчина возьмёт тебя за талию или погладит по шее.
Karin Ни один мужик не уложит меня в постель без свадьбы.
Ingeri А если встретит в чаще и утащит за кусты?
Karin Буду отбиваться.
Ingeri Но он сильнее тебя.
Thin Herdsman Мой брат говорит, что гордая дева имеет такие белые руки.
Karin [улыбается] Потому что принцессы не стирают и не разжигают костры.
Thin Herdsman Мой брат говорит, что у гордой девы такая красивая шея.
Karin [улыбается] Чтобы золотое ожерелье принцессы блестело ещё ярче.
Thin Herdsman Мой брат говорит, что у гордой девы такая тонкая талия.
Töre Скажи мне, что ты знаешь.
Ingeri Сначала убей меня.
Simon Если ты собираешься на утреню, ты опоздала. Но лучше расцвести в пути, чем завянуть в церкви.
Karin Я несу свечи в церковь.
Simon Понятно. В честь Пресвятой Девы ты нарядилась и украшена, словно невеста для жениха.
Karin Нет, просто такая хорошая погода, да и мама была против.
[последние слова]
Девичий источник [поёт] О Господи, прими душу мою, И даруй мне вечный покой, Даруй мне вечный покой, Рядом с Тобой, о Господи.
Аллан Эдвалль
Allan Edwall
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Гуннель Линдблум
Gunnel Lindblom
Биргитта Вальберг
Birgitta Valberg
Биргитта Петтерссон
Birgitta Pettersson
Гудрун Брост
Gudrun Brost
Аксель Дюберг
Axel Düberg
