Märeta Если всегда добиваешься своего, дьявол будет так рад, что святые накажут тебя нарывами и зубной болью.

Karin Почему ты всё время говоришь о дьяволе? Отец никогда не говорит.

Märeta Потому что дьявол соблазняет невинных и старается уничтожить добро, прежде чем оно расцветёт.