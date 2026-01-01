Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Девичий источник Награды и номинации фильма Девичий источник

Награды и номинации фильма Девичий источник 1960

Оскар 1961 Оскар 1961
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Каннский кинофестиваль 1960 Каннский кинофестиваль 1960
Особое упоминание
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1961 Золотой глобус 1961
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
