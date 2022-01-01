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Девичий источник
Девичий источник, 1960: актеры и роли
Jungfrukällan
Девичий источник
1960 / Швеция
8.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Девичий источник, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Биргитта Вальберг
Birgitta Valberg
Гуннель Линдблум
Gunnel Lindblom
Биргитта Петтерссон
Birgitta Pettersson
Аксель Дюберг
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Tor Isedal
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