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Девичий источник Девичий источник
Киноафиша Фильмы Девичий источник Девичий источник, 1960: актеры и роли
Jungfrukällan Девичий источник 1960 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Девичий источник, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Биргитта Вальберг Birgitta Valberg Гуннель Линдблум Gunnel Lindblom Биргитта Петтерссон Birgitta Pettersson Аксель Дюберг Тор Иседаль Tor Isedal Аллан Эдвалль Allan Edwall Ове Порат
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Главная роль
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