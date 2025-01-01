Меню
Цитаты из фильма Уолкер

Цитаты из фильма Уолкер

Doubleday Не могу не заметить, сэр, что за всё время, что я с вами, вы предали все свои принципы и всех, кто вас поддерживал. Скажите, зачем?
William Walker Нет, не скажу.
Doubleday Какие у вас конкретно цели?
William Walker Цель оправдывает средства.
Doubleday Какие именно цели?
William Walker Не помню.
Yrena У меня слабость к маленьким людям. Маленьким пуританам, одержимым властью.
Yrena Ты была хороша прошлой ночью. Не идеально, но для гринго — вполне.
William Walker Вы, возможно, думаете, что наступит день, когда Америка оставит Никарагуа в покое, но я здесь, чтобы прямо сказать вам — такого дня никогда не будет, потому что это наша судьба — быть здесь, наша судьба — контролировать вас. Так что сколько бы вы ни боролись, что бы вы ни думали, мы вернёмся, снова и снова. Кости наших американских погибших в Ревисе и Гранаде клянусь, что мы никогда не оставим дело Никарагуа.
William Walker Нужно действовать решительно, иначе погибнешь.
Cornelius Vanderbilt Никто не запомнит Уолкера. Никто не запомнит тех, кто проигрывает.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эд Харрис
Эд Харрис
Ed Harris
Бланка Гуэрра
Blanca Guerra
Питер Бойл
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
