Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уолкер
Киноафиша Фильмы Уолкер Уолкер, 1987: актеры и роли
Walker Уолкер 1987 / США / Испания / Мексика
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Уолкер, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алекс Кокс Alex Cox
В ролях
Эд Харрис Эд Харрис Ed Harris Рене Обержонуа René Auberjonois Кит Шарабайка Keith Szarabajka Сай Ричардсон Сай Ричардсон Sy Richardson Ксандер Беркли Ксандер Беркли Xander Berkeley Питер Бойл Альфонсо Арау Alfonso Arau Ричард Мазур Richard Masur
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Как в СССР такое допустили? Этот фильм оскорбил каждого чиновника
Аглая Тарасова отказалась от настоящего имени ради карьеры: что с ним не так
Из матери пятерых в мадам Грицацуеву: преображение на «Модном приговоре» шокирует
«Девчонки, вам крышка»: сыновья Светиковой из «Фабрики звезд» растут красавчиками
Больше не Стриженова: наследница династии открестилась от фамилии
В СССР внимания не обратили: квартира Нади из «Иронии судьбы» любого доведет до истерики
От застенчивой девочки ни следа: звезда «Ералаша» превратилась в роковую красотку
Британцы в ужасе: Меган Маркл готова перевоплотиться в принцессу Диану
Этот фильм опередил свое время на 20 лет: в СССР его не поняли
Видно все изъяны: пропавшую 63-летнюю звезду «Ассы» показали без прикрас
Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы и не заметили (фото)
Найдите десять отличий: жены двух королей на одно лицо (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше