Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Я, Анна
Я, Анна, 2012: актеры и роли
I, Anna
Я, Анна
2012 / Германия / Великобритания / Франция
Трейлер
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Я, Анна, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барнаби Саускомб
Barnaby Southcombe
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Эдди Марсан
Eddie Marsan
Джоди Мей
Ральф Браун
Ralph Brown
Макс Дикон
Max Deacon
Билл Милнер
Bill Milner
Роджер Олборо
Roger Alborough
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Хонор Блэкман
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить