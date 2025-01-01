Меню
Киноафиша Фильмы Два ствола Цитаты из фильма Два ствола

Bobby Ты никогда не слышал поговорку: не грабь банк напротив забегаловки с лучшими пончиками в трёх округах?
Stig Они куриц мучают, чувак!
Bobby Что это ты ешь?
Stig Курицу.
[из трейлера]
[Бобби и Стиг держат друг друга в удушающем приёме]
Bobby Ладно, ладно! На счёт три отпустим друг друга.
Stig Ладно.
Bobby Раз, два, три.
[ничего не происходит]
Stig Теперь я не могу тебе доверять.
Bobby [официантке] Очень извиняюсь за друга. В детстве ему в голову дали п##дюлей.
Bank Manager Я невиновен.
Earl Никто не невиновен, друг. Есть только виноватые, невежественные и неудачники.
Bobby Похоже, мы можем поговорить с ним одновременно.
Stig Что, типа мы вместе работаем?
Bobby Нет, не типа вместе работаем.
Stig [возбуждённо] Да!
Bobby Нет, типа мы работаем рядом.
Stig Вместе.
Bobby В одном... районе.
Stig Вместе.
Bobby В одном округе.
Stig Только потому что ты сунул палец в пупок и оттуда вылезла коричневая хрень, не значит, что это твоя жопа.
[последние реплики]
Stig Знаешь, для парня, который только что взорвал 43 миллиона, ты уж очень щедрый на чаевые.
Bobby Кто сказал, что я взорвал 43 миллиона?
Stig Что ты вообще говоришь?
Bobby Я ничего не говорю. Что ты слышишь?
Stig Я что-то слышу. Ты что-то говоришь.
Bobby Если ты это слышишь, значит только потому, что слышишь, а не потому, что я говорю.
Stig Сколько ты оставил себе? Два миллиона? По миллиону на каждого.
Bobby А теперь ты хочешь половину?
Stig Я же половину парней пристрелил.
Bobby И что?
Stig Два миллиона?
Bobby [подмигивает]
[из трейлера]
Stig [Бобби] Ты — свой, у нас есть кодекс. Ты дерёшься за того, кто бьётся рядом с тобой.
Bobby Ты что, подмигнул ему?
Stig Я и подмигнул, потому что теперь он мой п****с!
Bobby Опа!
[из трейлера]
Bobby Ну что, напарник, какой у тебя план?
Stig План есть. Я, в общем, умею придумывать планы.
Bobby Я не говорю, что не умеешь. Просто ты мне его не озвучил. Какой он?
Stig Я над ним работаю!
[пауза]
Stig Пшёл к чёрту.
[Стиг жмёт газ, заводя копов за ними]
Bobby Это и был твой план?
Stig Никто не ожидал! Ты бы видел своё лицо!
Earl Ты всё так же торговец наркотой. А я всё ещё правительство США. Это свободный рынок, Мэнни. А не свободный мир.
Officer Dave Кто этот парень?
FBI Agent Ты слышал про невидимую руку Бога? Так вот, это - сын б#я Бога.
Earl [целенаправленно на командира DEA с оружием] Твой парень Бобби Тренч украл 43 миллиона наших долларов. Мы хотим вернуть их. Потому что это наши деньги. Потому что это явное неуважение. И потому что это наши деньги.
Admiral Tuwey Когда рука гангреной поражена, её отрубают, чтобы спасти всё тело. Мизинец не оставляют только потому, что он «хорошо хотел».
Stig Это нечестно, чувак. Хоть дай цыплятам шанс ответить огнём.
Earl Ты когда-нибудь играл в русскую рулетку?
[пока он убирает все патроны, кроме одного]
Earl Дело в том, что большинство людей прикладывают пистолет к виску. А это просто тупо. Ты сносишь человеку башку, не дав ему шанс сказать то, что хочешь услышать.
Bobby Да и костюм испортишь.
[из трейлера]
[Стиг врезается в Бобби на грузовике]
Bobby Прижмись к обочине!
Stig Скучал по мне?
Admiral Tuwey Слепая преданность — не преданность.
Deb Ты когда-нибудь меня любила?
Bobby Я правда хотел тебя любить.
Деб [ружьё нацелен друг на друга] Бобби?
Бобби Ты говорил — заходи в любое время.
Bobby Если Папи узнает, что мы вообще говорим о том, чтобы кинуть Трес Крусес, то **наши** головы окажутся в этом мешке рядом с картофельным салатом.
Stig Да ну. Наши две головы в такой маленький мешок не влезут.
Jessup Мне не нравится ходить на похороны своих людей.
Bobby Тогда не ходи. Не ходи.
[повторяющаяся фраза]
Papi Greco Возмездие — сук###.
[первые реплики]
Stig Привет.
Официантка Мэгги Привет.
Stig На сколько?
Официантка Мэгги На двоих.
Stig Спрашиваешь Деб про Бобби, кто старше: Что ты в этом парне видишь?
Stig Через несколько секунд: О, проблемы с папой, да?
Papi Greco Покоси мою лужайку.
