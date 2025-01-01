EarlТы всё так же торговец наркотой. А я всё ещё правительство США. Это свободный рынок, Мэнни. А не свободный мир.
Officer DaveКто этот парень?
FBI AgentТы слышал про невидимую руку Бога? Так вот, это - сын б#я Бога.
Earl[целенаправленно на командира DEA с оружием]Твой парень Бобби Тренч украл 43 миллиона наших долларов. Мы хотим вернуть их. Потому что это наши деньги. Потому что это явное неуважение. И потому что это наши деньги.
Admiral TuweyКогда рука гангреной поражена, её отрубают, чтобы спасти всё тело. Мизинец не оставляют только потому, что он «хорошо хотел».
StigЭто нечестно, чувак. Хоть дай цыплятам шанс ответить огнём.