[последние реплики]

Stig Знаешь, для парня, который только что взорвал 43 миллиона, ты уж очень щедрый на чаевые.

Bobby Кто сказал, что я взорвал 43 миллиона?

Stig Что ты вообще говоришь?

Bobby Я ничего не говорю. Что ты слышишь?

Stig Я что-то слышу. Ты что-то говоришь.

Bobby Если ты это слышишь, значит только потому, что слышишь, а не потому, что я говорю.

Stig Сколько ты оставил себе? Два миллиона? По миллиону на каждого.

Bobby А теперь ты хочешь половину?

Stig Я же половину парней пристрелил.

Bobby И что?