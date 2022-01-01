Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тихое озеро" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зубастики Зубастики
Киноафиша Фильмы Зубастики Отзывы о фильме «Зубастики»
Critters Зубастики 1986 / США
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Зубастики»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я 3 комментария
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо 19 комментариев
Идеальное убийство
Идеальное убийство 4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Турбозавры, вперед!
Турбозавры, вперед!
2022, Россия, анимация, детский
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Related video
Токсичные и неприятные: эти 3 знака зодиака всех вокруг презирают
Женщин этих 3 знаков Зодиака предадут собственные дети
Назовите ваш знак Зодиака, и мы раскроем, почему вы одиноки
Решатся лишь смелые: пройдите тест и узнайте свой самый большой страх
Эти 4 пары зодиака никогда не расстанутся: у них идеальная совместимость
«Это очень жестоко»: Даня Милохин оправдался за «роман» с Медведевой
Честный тест: узнайте, насколько вы завистливы
Тест: какой знаменитостью вы бы были?
Тест не для слабаков: насколько хорошо вы знаете школьную программу?
Тест: насколько вы умны для своего возраста?
Вы точно не догадались бы: назван самый мстительный знак зодиака
Сможете ли вы узнать актера в гриме? Пройдите тест на внимательность
Приложение киноафиши