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Рокки 5 Рокки 5
Киноафиша Фильмы Рокки 5 Рокки 5, 1990: актеры и роли
Rocky V Рокки 5 1990 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Рокки 5, 1990: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен Джон Г. Эвилдсен John G. Avildsen
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Талия Шайр Talia Shire Берт Янг Burt Young Сэйдж Сталлоне Берджесс Мередит Burgess Meredith Томми Моррисон Tommy Morrison Ричард Гант Richard Gant Тони Бертон Tony Burton
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Главная роль
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