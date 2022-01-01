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Рокки 5
Рокки 5, 1990: актеры и роли
Rocky V
Рокки 5
1990 / США
5.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Рокки 5, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Г. Эвилдсен
John G. Avildsen
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Талия Шайр
Talia Shire
Берт Янг
Burt Young
Сэйдж Сталлоне
Берджесс Мередит
Burgess Meredith
Томми Моррисон
Tommy Morrison
Ричард Гант
Richard Gant
Тони Бертон
Tony Burton
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Одна
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