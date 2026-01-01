Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Рокки 5 Награды и номинации фильма Рокки 5

Награды и номинации фильма Рокки 5 1990

Золотая малина 1991 Золотая малина 1991
Худший фильм
Номинант
 Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худшая мужская роль второго плана
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
